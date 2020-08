Compozitorul Andrew Lloyd Webber s-a oferit voluntar să se împotriva Covid-19:„Voi face orice pentru a arăta că teatrele se pot redeschide în siguranţă”

În ultimele luni, atât , Andrew Lloyd Webber cât și producătorul său , Cameron Mackintosh, au fost foarte vocali în ceea ce privește ajutorul dat de guvernul britanic oferit industriei teatrului în timpul crizei.

„Tocmai am încheiat vaccinul experimental Oxford Covid-19. Voi face orice pentru a arăta că teatrele se pot redeschide în siguranţă”, a scris compozitorul pe pagina sa de Twitter.

El a mai transmis cu o zi înainte că este „încântat că va fi vaccinat în cadrul testelor pentru vaccinul Oxford Covid-19”.

„Admir cu adevărat modul în care acționați de fapt pentru a susține ceea ce credeți. Majoritatea oamenilor vorbesc doar mult, dar fac puțin”, a fost mesajul unui internaut pentru compozitor.

Mesajul lui Wbber vine după ce producătorul său Cameron Mackintosh a confirmat că producţia ”Fantoma de la Operă” nu se mai joacă la West End după 34 de ani din cauza „problemelor financiare” cauzate de pandemia de coronavirus, potrivit DailyMail.

Cariera ilustră a lui Webber ca și compozitor include Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1968), Jesus Christ Superstar (1970), Evita (1976), Cats (1981), The Phantom Of The Opera (1986) și School Of Rock (2015).

Recomandări Tolo: Rareș președinte! Ca să le facă dosare celor care nu gândesc ca el



Andrew Lloyd Webber a primit joi un vaccin anti-coronavirus ca parte a unui studiu de la Oxford| sursa foto Twitter

Vaccinul pentru Covid-19 al Universităţii Oxford ar putea fi disponibil de la sfârşitul anului 2020, dar nu este o certitudine, a declarat marţi principalul dezvoltator al vaccinului, Sarah Gilbert.

Vaccinul experimental, care a fost licenţiat către compania farmaceutică britanică AstraZeneca, a provocat un răspuns imunitar în studiile clinice preliminare, potrivit datelor publicate luni, care susţin speranţele că acesta va putea fi utilizat de la sfârşitul anului 2020.

Încă din 20 iulie, cercetătorii au anunțat că rezultatele inițiale ale 1.077 de persoane au fost promițătoare, ceea ce sugerează că vaccinul este atât sigur, potrivit BBC.

Citeşte şi:

Robert Trump, fratele mai mic al președintelui SUA, internat într-un spital din New York

Electrocutați, bătuți, arși cu țigara. Protestatarii din Belarus și-au povestit calvarul din închisorile lui Lukașenko: ”Am crezut că ne îngroapă aici”

Regimul Lukașenko, sub o presiune tot mai mare: noi proteste masive în Belarus, în vreme ce statele UE cer impunerea de sancțiuni

PARTENERI - GSP.RO FOTO Noua cucerire a lui Ion Ion Țiriac e amețitoare! Cu ce star se iubește, după Ileana Lazariuc

PARTENERI - PLAYTECH.RO ȘOC! Criminalul lui Emi Pian poate scăpa de închisoare! Ce au aflat anchetatorii în timpul audierii. Detalii bombă despre filmul uciderii

HOROSCOP Horoscop 14 august 2020. Săgetătorii se pot simți neglijați, cel puțin, de prieteni, protectori sau rude