Lăzăroiu: Se încearcă prelungirea termenului pentru revocarea laurei Codruța Kovesi

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, care s-a aflat printre cei care au votat în favoarea revocării din funcție a șefei DNA, a declarat vineri, că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, Simina Tănăsescu, pentru a-i comunica că şefului statului i se cere imperios de către un ONG emiterea unui decret de revocare a sa din funcţie.

“M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial – n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: uite, am hârtia aceasta (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu – n.r). Zic: ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie. Păi da, dar zice: preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret. Cu ce obiect? Păi, decret de revocare a ta. Zic: ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă. Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite, ne dai tu în judecată. Eu am zis: bineînţeles că aşa va fi”, a relatat Petre Lăzăroiu, pentru Agerpres.

El a adăugat că un motiv plauzibil pentru această situaţie ar fi prelungirea termenului pentru emiterea decretului de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi.

“Chestiunea e cu bătaie lungă. Nu este a mea. Nu mă priveşte pe mine. Eu nici nu contez în ecuaţia asta. (…) Dacă se întâmplă chestiunea asta există un motiv foarte plauzibil (…) ca preşedintele să spună: până când nu lămurim problema mandatului lui Lăzăroiu nu emit decretul de revocare (a Laurei Codruţa Kovesi – n.r.)”, a mai spus Lăzăroiu.

Administrația Prezidențială: Sunt complet neadevărate și nefondate orice fel de speculații cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului

Administraţia Prezidenţială a precizat că Simina Tănăsescu a avut o discuţie tehnică, fără implicarea Instituţiei preşedintelui României, cu judecătorul Petre Lăzăroiu despre solicitarea asociaţiei civice VeDem Just.

”Consilierul prezidențial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie a.c., cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultății de Drept a Universității București pentru a-i înmâna acestuia două cărți de specialitate pe zona dreptului financiar. Menționăm că în aceste zile consilierul prezidențial Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă tocmai pentru că desfășoară activități didactice. În acest context, a avut loc o discuție pur teoretică pe marginea solicitării asociației civice VeDem Just, o discuție tehnică, între doi profesioniști de drept constituțional, care nu a implicat în niciun fel instituția Președintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate și nefondate orice fel de speculații sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu”, a precizat Adminsitrația Prezidențială.

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a anunțat, duminică seară, că a discutat cu colegii săi de la Curtea Constituţională despre întâlnirea avută cu consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu şi că s-a ajuns la concluzia că trebuie sesizată Comisia de la Veneţia cu privire la această situaţie.

“Cu toţii am ajuns la aceeaşi concluzie: că trebuie să ies public, pentru că şi dânşii au înţeles că există o stare de pericol. Iniţial, am vrut în aceeaşi zi să sesizăm Comisia de la Veneţia, am zis să o lăsăm pentru luni. Ne mai gândim, ne mai cutare… Dar cu toţii am spus că trebuie să ieşim”, a afirmat judecătorul Lăzăroiu, la Antena 3.

Ce spunea președintele Iohannis despre faptul că judecător CCR Petre Lăzăroiu a depășit mandatul de 9 ani: Este o problemă!

Președintele Iohannis a comentat, recent, faptul că un judecător CCR a depășit mandatul de 9 ani: Este o problemă!, a spus șeful statului, marți, la Palatul Cotroceni.

”Consider că este o problemă, și nu este deloc o problemă simplă. Într-adevăr, toată lumea se așteaptă ca primul actor care respectă cu sfințenie Constituția să fie chiar Curtea Constituțională și aflăm în ultima vreme că au apărut îndoieli, au apărut semne de întrebare printr-o decizie a Curții care chiar ea declară că un mandat nu poate sub nicio formă depăși nouă ani, dar, în fapt, este un judecător care se află deja de zece ani acolo. Nu e simplu să tranșăm această chestiune, dar e foarte regretabil că avem această situație fiindcă prin tolerarea acestor mandate mai lungi, ca să nu mă exprim altfel, chiar Curtea Constituțională s-a pus singură în situația să-i fie chestionată respectarea supremației Constituției, așa cum scrie în Constituție”, a spus șeful statului, atunci.

Petre Lăzăroiu a fost numit la CCR de către Traian Băsescu, în 2010, şi l-a sprijinit pe fostul preşedinte al României în multe decizii. În ultimii ani însă, voturile lui Petre Lăzăroiu au fost împărţite, în CCR.