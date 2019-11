De Cristian Anton,

Una din temele majore ale discursului lui Klaus Iohannis este cea a justiției, președintele amintind lupta pe care a dus-o împotriva modificărilor la legile justiției. Pe de altă parte, Viorica Dăncilă a spus că ea nu e jurist, așa că nu știe ce modificări s-ar fi adus acestor legi.

Despre modificarea legilor justiției

Fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt, a rămas în picioare. Am reuşit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiţiei. Şi mai mult, am corectat în exterior imaginea catastrofală proiectată de guvernele PSD-iste care au atacat frontal nu numai statul de drept şi lupta anticorupţie, ci chiar democraţia din România. Klaus Iohannis:

Nu sunt jurist şi nu ştiu care sunt modificările care au fost avute în vedere sau care au fost adoptate sau care nu au fost adoptate. Viorica Dăncilă:

Despre legea recursului compensatoriu

Dacă Curtea Constituţională s-a exprimat şi pe constituţionalitate şi pe oportunitate, Parlamentul practic nu mai avea marja de manevră. Este explicaţia pentru care dacă nu ne convine această situaţie altă soluţie pe Constituţie nu este, drept pentru care am promulgat legea. Klaus Iohannis:

Preşedintele României nu are de ce să se implice în justiţie dacă vrem într-adevăr o justiţie independentă. Viorica Dăncilă:

Viorica Dăncilă a discutat două ore și jumătate cu jurnaliștii

Despre situația economică

Am crescut salariile medicilor, am dotat spitalele judeţene cu aparatura modernă, mă refer la CT şi aparatură de rezonanţă magnetică. În agricultură, am luat foarte multe măsuri pentru fermierii romani – subvenţii acordate la timp, 2300 de km de canale irigabile, programe pentru tomate, programe pentru agricultori, programe care au avut impactul aşteptat în toate zonele ţării. Viorica Dăncilă:

Acum suntem într-o situaţie care trebuie tratată cu foarte multă atenţie şi acest lucru îl vom face. Politica economică a Guvernului care a plecat a fost axată pe consum, o politică care a pus un accent prea mare pe consum. Klaus Iohannis:

Evenimentul organizat de Iohannis la SNSPA a durat tot două ore și jumătate

Despre protestele din 10 august

S-au pregătit în mare secret pentru această intervenție în forță. Intervenția a fost cea mai gravă intervenție a statului împotriva cetățenilor de la mineriade încoace. Filosofia cu care s-a intervenit a dovedit că PSD este antiromân și antidemocratic. Klaus Iohannis:

În perioada 10 august am fost în concediu, am trimis o cerere de concediu Președintelui României care a fost contestată la Curtea Constituțională. Președintele avea dreptul la nenumărate concedii, eu nu, ca premier al României. Eram în concediu cu soțul meu în străinătate. Am spus de fiecare dată să nu fie oameni care să fie loviți, accidentați, de o parte sau cealaltă. Justiția trebuie să stabilească adevărul, trebuie să suporte rigorile legii fie cei din rândul jandarmilor, fie grupurile agresive, toți cei care au încălcat legea. Viorica Dăncilă:

Despre cât de important e să vorbești o limbă străină

Pe mine m-a ajutat. În Consiliul European, nu toată lumea vorbește limbi străine, dar este destul de anevoios să vorbești prin intermediul traducătorului. Se pierde mult din substanță. Klaus Iohannis:

Eu cred că avem datoria ca, în România, să fim mândri de limba noastră. Credeți-mă, că aș fi putut să vă răspund și în engleză. Credeți-mă. Și o să vedeți că o răspund și în limba engleză. Viorica Dăncilă:

Despre românii din diaspora

Primul tur al alegerilor a adus o noutate, un record de participare din partea românilor care au votat în diaspora. Este o premieră și abordez tema pentru că vreau să le mulțumesc. Este și datorită modificărilor legislative pe care și eu le-am promovat. Am reușit să-i punem și pe românii din străinătate în situație de a-și exprima votul. Klaus Iohannis:

Am implementat programul Start-up diaspora, am implementat programul de facilități pentru agricultură, am facilitat votul în diaspora, astfel încât să poată vota trei zile și prin corespondență. Iohannis nu a avut nici măcar o deplasare pentru românii din diaspora. Chiar dacă s-a deplasat în țări cu diasporă mare, nu s-a întâlnit cu ăștia și nu a vorbit ce face pentru ca ei să se întoarcă acasă. (…) Românii din diaspora merită un președinte care nu va accepta niciodată austeritatea în România, pentru că asta i-a făcut să plece. Asta trebuie să știe tinerii Viorica Dăncilă:

