Care este situația drumurilor din România după ninsorile și gerul din ultimele ore

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că în ultimele 12 ore nu au fost închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale din cauza condițiilor meteorologice extreme.

În această perioadă, aproximativ 1.000 de utilaje au acționat continuu pe șosele, distribuind peste 5.000 de tone de material antiderapant, în special în zonele montane și pe poduri.

„Am început ziua în dispeceratul CNAIR, unde am verificat personal starea drumurilor din zonele aflate sub avertizări de ninsori, ger și viscol. Nu am avut și nu avem acum închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naționale, din cauza fenomenelor meteorologice din ultimele 12 ore. Însă prioritatea zero este siguranța participanților la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț”, a declarat Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Peste 1.000 de utilaje curăță în permanență zăpada de pe drumurile din România

Pistol a subliniat că preferă închiderea temporară și controlată a unui drum, pentru a evita punerea în pericol a participanților la trafic sau blocarea utilajelor în nămeți. Directorul CNAIR a transmis o directivă clară către echipele din teritoriu.

„Acționați, inclusiv preventiv! Dacă viscolul reduce drastic vizibilitatea sau riscul de blocaj este iminent, închideți temporar sectorul de drum, interveniți în forță și redeschideți doar când este sigur”, a precizat acesta.

Șeful CNAIR anunță că peste 1.000 de utilaje acționează continuu pentru a curăța zăpada de pe șoselele din țară, iar drumarii au răspândit peste 5.000 de tone de material antiderapant.

„Situația operativă la această oră: aproximativ 1.000 de utilaje acționează continuu pentru a curăța zăpada de pe carosabil și pentru a combate poleiul; s-au răspândit peste 5.000 de tone de material antiderapant, în special în zonele montane și poduri”, a adăugat el.

Recomandări pentru șoferii care pleacă la drum pe viscol și ninsoare

În același timp, Cristian Pistol a făcut un apel către șoferi să evite deplasările neesențiale, mai ales în zonele aflate sub coduri meteorologice.

„Dacă nu aveți o urgență majoră, vă recomand să amânați deplasările în zonele vizate de coduri meteo. Vremea este extremă, iar acasă sunteți în siguranță. Dacă totuși trebuie să plecați, verificați starea traseului și asigurați-vă că aveți autovehiculul echipat de iarnă. Noi rămânem la datorie, dar vă rog să ne fiți parteneri în această luptă cu vremea. Siguranța dumneavoastră este mai presus de orice!”, a concluzionat directorul general al CNAIR.

România, sub cod galben de ger și atenționări de viscol și ninsoare

Meteorologii anunță vreme de iarnă severă în mai multe regiuni ale țării, printre care Moldova, Muntenia, Dobrogea, sudul și estul Transilvaniei, dar și zone din Oltenia.

În aceste regiuni sunt așteptate temperaturi foarte scăzute, ninsori și pe alocuri intensificări ale vântului. Informarea meteorologică vizează întreaga țară și avertizează asupra unui episod prelungit de frig accentuat, cu nopți și dimineți geroase. Temperaturile minime pot coborî frecvent sub -10 grade Celsius, iar local chiar mai jos, ceea ce poate crea disconfort termic și condiții dificile pe drumuri.

În paralel, codul galben este emis pentru zonele cele mai afectate și semnalează ninsori moderate, depuneri de zăpadă și risc crescut de polei, fenomene care pot îngreuna circulația rutieră. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să se informeze înainte de a porni la drum, deoarece condițiile meteo pot varia rapid de la o regiune la alta.

În București se anunță trei zile cu ninsoare și temperaturi de până la -13 grade Celsius. ANM a anunțat ger, polei și strat de zăpadă de 15 cm în Capitală.

