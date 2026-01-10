De ce este important nivelul de umiditate din casă

Nivelul de umiditate dintr-o locuință este un factor esențial pentru sănătate și confort. O umiditate necorespunzătoare, fie prea ridicată, fie prea scăzută, poate genera o serie de probleme care afectează atât bunăstarea și sănătatea oamenilor, dar și mobilierul sau aparatura din interior.

Aerul excesiv de uscat, întâlnit frecvent în sezonul rece, atunci când încălzirea funcționează constant, duce la uscarea mucoaselor nazale și a gâtului, ceea ce reduce capacitatea naturală a organismului de a se proteja împotriva virusurilor și bacteriilor. Astfel, riscul de răceli, sinuzite, sângerări nazale sau infecții respiratorii crește considerabil.

De asemenea, pielea se poate usca și crăpa, ochii pot deveni iritați, iar senzația de disconfort general se amplifică.

Mulți oameni observă că în casele cu aer foarte uscat apare nevoia constantă de a bea apă, senzația de usturime în gât sau chiar dificultatea de a respira confortabil în timpul somnului. Umiditatea scăzută poate influența și calitatea somnului, deoarece corpul nu reușește să se relaxeze optim într-un mediu care irită căile respiratorii.

Pe de altă parte, aerul prea umed favorizează dezvoltarea mucegaiului, a acarienilor și a bacteriilor, organisme care se răspândesc ușor în medii cu umiditate ridicată și care pot declanșa alergii, astm, bronșite sau alte afecțiuni respiratorii.

Copiii, persoanele în vârstă sau cei cu afecțiuni preexistente sunt cu atât mai vulnerabili la aceste riscuri, deoarece organismul lor reacționează mai rapid la factorii de stres din mediu.

Dincolo de impactul asupra sănătății și confortului, umiditatea influențează decisiv structura și durabilitatea clădirii. Pereții expuși la umiditate ridicată absorb apa din aer, iar în timp pot apărea pete, igrasie, exfolieri ale tencuielii, deteriorarea vopselei.

Descoperă și Ce să faci dacă apare mucegai în casă

Cât este umiditatea optimă într-o locuință

Umiditatea optimă dintr-o locuință reprezintă acel interval în care aerul este suficient de umed pentru a susține confortul și sănătatea oamenilor, dar nu atât de umed încât să favorizeze apariția condensului sau dezvoltarea mucegaiului.

În mod general acceptat, nivelul ideal al umidității relative pentru spațiile de locuit se situează între 40% și 60%. În acest interval, aerul este plăcut la respirație, pielea și mucoasele nu se deshidratează, iar riscul de proliferare a acarienilor sau a mucegaiului rămâne scăzut.

Pentru a menține umiditatea în acest interval, este important să o monitorizezi, iar acest lucru se face prin măsurarea umidității relative, adică procentul de vapori de apă conținut în aer raportat la cantitatea maximă pe care aerul o poate susține la acea temperatură. Astfel, 50% umiditate relativă nu înseamnă o valoare absolută de apă în aer, ci un echilibru raportat la temperatura din cameră, ceea ce explică de ce iarna, când aerul este rece afară și încălzit în interior, umiditatea scade natural dacă nu este compensată.

Cea mai simplă și corectă metodă de măsurare este folosirea unui higrometru digital, un dispozitiv mic, accesibil și foarte precis, care afișează în timp real umiditatea relativă și, de cele mai multe ori, și temperatura.

Acesta poate fi amplasat în zone reprezentative ale locuinței, în living, dormitor sau chiar pe hol, departe de surse directe de căldură sau umezeală (calorifer, baie, bucătărie), pentru a nu distorsiona măsurarea.

Cum previi uscarea excesivă a aerului din casă

Iarna, când caloriferele, sobele sau alte surse de încălzire funcționează constant, aerul din interior tinde să se usuce excesiv, deoarece temperatura ridicată scade umiditatea.

Din fericire, uscarea excesivă a aerului poate fi prevenită prin mai multe măsuri naturale, eficiente și ușor de aplicat, care au rolul de a readuce echilibrul interior fără a compromite eficiența încălzirii.

Aerisirea corectă

Un prim aspect important este aerisirea corectă, chiar dacă instinctul este de a ține ferestrele închise permanent pentru a păstra căldura. Aerisirea periodică nu scade dramatic temperatura dacă este realizată inteligent, ci dimpotrivă, împrospătează aerul și ajută la reglarea umidității.

Aerisirea scurtă, dar intensă, de 5-10 minute, cu ferestrele larg deschise, este mult mai eficientă decât aerisirea lentă, cu geamurile întredeschise timp de o oră. În acest interval scurt, aerul rece de afară intră, dar pereții și obiectele din cameră, care rețin căldura, nu apucă să se răcească, astfel încât temperatura revine rapid la normal. Acest schimb de aer aduce oxigen proaspăt, elimină aerul uscat stagnat și reduce disconfortul respirator.

Recipiente cu apă

Un truc mai vechi, dar încă actual, este folosirea recipientelor cu apă amplasate pe sau lângă calorifer. Căldura intensifică evaporarea, iar vaporii eliberați în aer refac treptat umiditatea. În mod similar, pot fi folosite prosoape umede sau mici textile absorbante puse pe calorifer, care, prin evaporare lentă, acționează ca un umidificator pasiv. Este important ca acestea să fie clătite și reîmprospătate periodic pentru a evita acumularea de praf sau mirosuri, dar ca principiu, funcționează excelent pentru a echilibra aerul.

În plus, dușurile fierbinți, gătitul sau utilizarea apei calde în locuință pot fi folosite ca surse auxiliare de vapori, dar fără a face asta în exces. Aburul generat în baie sau bucătărie poate fi lăsat să circule spre alte încăperi pentru câteva minute, înainte de a porni hota sau ventilatorul de baie, astfel încât să contribuie la hidratarea aerului din casă.

Plantele de interior

Plantele de interior sunt și ele un aliat valoros în reglarea umidității. Prin procesul de transpirație, plantele hidratează constant aerul din încăpere. Specii precum ficusul, feriga, palmierii, spathiphyllum (crinul păcii) sau iedera sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a contribui la un aer mai puțin uscat.

În plus, acestea îmbunătățesc și calitatea aerului prin absorbția anumitor toxine, ceea ce le transformă în soluții care susțin atât umiditatea, cât și sănătatea mediului interior. Pentru un efect și mai bun, plantele pot fi pulverizate ușor cu apă o dată la câteva zile sau pot fi așezate pe tăvițe cu pietriș umed, care intensifică evaporarea în jurul lor.

Umidificatorul

Utilizarea unui umidificator de aer este o soluție modernă și foarte precisă, mai ales pentru încăperi în care uscarea aerului este accentuată. Umidificatoarele cu abur rece sau cald introduc în mod controlat vapori de apă în aer, iar modelele dotate cu higrostat permit setarea unui nivel exact al umidității, evitând atât aerul prea uscat, cât și cel prea umed.

Este esențial însă ca aceste dispozitive să fie igienizate conform instrucțiunilor producătorului, deoarece un umidificator necurățat poate deveni un mediu propice pentru bacterii. Când este bine întreținut, însă, el este unul dintre cele mai sigure moduri de a menține umiditatea în intervalul optim de 30-60%.

Controlul temperaturii

Un detaliu care contează mult, dar este adesea ignorat, este controlul temperaturii. Mulți oameni încălzesc excesiv camerele iarna, crezând că astfel sporesc confortul, dar în realitate, cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât aerul devine mai uscat.

O cameră încălzită la 22-23°C va avea un aer considerabil mai echilibrat decât una încălzită la 25–26°C. Așadar, reglarea caloriferelor la un nivel rezonabil, în combinație cu o bună izolare termică, ajută la păstrarea unui aer confortabil fără a forța evaporarea excesivă a apei din încăpere. Dacă în locuință există termostate sau robineți termostatici, aceștia pot fi reglați astfel încât încălzirea să mențină temperatura constantă, dar să nu supraîncălzească aerul.

Izolația termică

Izolația termică a locuinței joacă, indirect, un rol major. Într-o casă slab izolată, încălzirea este forțată să funcționeze la capacitate mai mare, ceea ce amplifică uscarea aerului. Dacă locuința este bine izolată, temperatura se menține cu un consum mai mic de energie, iar aerul nu este suprasolicitat de căldură intensă, ceea ce ajută la păstrarea unei umidități mai echilibrate. Etanșarea ferestrelor, utilizarea draperiilor groase pe timpul nopții și reducerea pierderilor de căldură contribuie la un microclimat interior mai stabil.

Uscarea rufelor ocazional

Uscarea rufelor în interior, în mod ocazional, poate ajuta la creșterea umidității prin evaporarea apei din fibre. Totuși, această metodă trebuie folosită cu moderație și doar în camere bine ventilate, pentru a nu crea un dezechilibru în sens opus, prin umiditate prea mare.

Sursă foto – Shutterstock.com