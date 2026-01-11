Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Rezultate loto din 11 ianuarie 2026

Report de peste 2,89 milioane de euro la Loto 6/49 categoria I

La Loto 6/49, la categoria I, se află în joc un report de peste 14,70 milioane de lei, echivalentul a peste 2,89 milioane de euro. În cazul jocului Noroc, reportul cumulat depășește 5,41 milioane de lei (mai mult de 1,06 milioane de euro).

La Joker, reportul de la categoria I este de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a suma reportată este de peste 570.900 de lei, adică peste 112.200 de euro. La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

În ceea ce privește Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report de peste 139.400 de lei, echivalentul a peste 27.400 de euro. De asemenea, la Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

În data de 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Valoarea acestuia a fost de de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.