Într-un clip postat pe TikTok se observă mai multe mașini care au roțile blocate, alături de autospecialele Poliției Locale Sector 4.

 
 @sectorul4 „Trotuarul nu este parcare. Este un spațiu destinat pietonilor: părinți cu cărucioare, persoane în vârstă, oameni cu dizabilități, copii. Mașinile parcate pe trotuar îi obligă pe oameni să meargă pe carosabil, punându-le viața în pericol. Astăzi s-au luat măsuri împotriva celor care ignoră regulile. Respectă trotuarul. Respectă oamenii. Parchează corect.” #sectorul4 ♬ Acordeon - Mister Blunts

„Trotuarul nu este parcare. Este un spațiu destinat pietonilor: părinți cu cărucioare, persoane în vârstă, oameni cu dizabilități, copii. Mașinile parcate pe trotuar îi obligă pe oameni să meargă pe carosabil, punându-le viața în pericol.

Astăzi s-au luat măsuri împotriva celor care ignoră regulile. Respectă trotuarul. Respectă oamenii. Parchează corect”, se arată în mesajul clipului de pe TikTok.

În general, parcarea pe trotuar este interzisă, fiind permisă doar în locurile semnalizate special. Motivul este simplu: trotuarele sunt destinate pietonilor, iar vehiculele staționate pot obstrucționa trecerea acestora.

Articolul 72 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2022 prevede că șoferii trebuie să lase un spațiu de cel puțin un metru pentru pietoni când parchează pe trotuar. Nerespectarea regulii poate atrage amenzi, în plus, autoritățile pot ridica vehiculele parcate neregulamentar.

