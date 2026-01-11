Ministrul Energiei spune că prețurile la gaz nu vor crește după eliminarea schemei de plafonare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că prețurile gazelor naturale nu vor crește după eliminarea schemei de compensare, care va expira la 31 martie 2026. Potrivit acestuia, există deja oferte pe piață mai mici decât prețul plafonat.

„Am mare încredere că în momentul în care am făcut organizarea pentru data de 31 martie nu o să avem creșteri de prețuri”, a spus Ivan, duminică seară, într-o intervenție la Digi 24.

Cum explică Bogdan Ivan strategia prin care încearcă să păstreze prețul gazului după 31 martie

El a explicat că autoritățile au lucrat încă din septembrie 2025 pentru a preveni un eventual șoc similar celui din sectorul energiei electrice. Totodată, ministrul a menționat că, în cazul unor perturbări pe piețele internaționale, este pregătită o alternativă.

„În situația puțin probabilă că vor exista perturbații pe piața internațională, am pregătit alternativa, cea în care să avem reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice și companiile de o creștere bruscă a prețurilor la gaze naturale”, a mai precizat ministrul Bogdan Ivan.

Ministrul Energie spune că România are stocuri de gaze pentru a face față perioadei de ger

În ceea ce privește rezervele de gaze naturale, Bogdan Ivan a dat asigurări că România este pregătită să facă față temperaturilor scăzute din această iarnă. Acesta a precizat că stocurile au fost constituite încă din vara anului 2025, pentru a acoperi consumul intern, indiferent de condițiile meteo.

„Suntem pregătiți pentru a face față zilelor geroase”, a mai declarat el. De asemenea, oficialul a subliniat că România nu mai importă gaze naturale din Rusia din 2023, fiind astfel ferită de eventuale „șantaje energetice”.

El a evidențiat și rolul României ca jucător regional pe piața gazelor, menționând exporturile către Republica Moldova și tranzitul de gaze către Ucraina.

„România se comportă astăzi ca un potențial jucător regional. Importăm, revindem către Republica Moldova, tranzităm și gaze către Ucraina. Acest lucru ne permite să producem venituri. Nu degrevăm România de această resursă importantă, ci, din contră, folosim gazul natural al altor state pentru a ajuta și pe vecinii noștri, făcând profituri prin companiile românești”, a mai explicat ministrul Energiei.

Când a fost introdusă schema de plafonare și care sunt prețurile la gaz

România a introdus plafonarea prețurilor la gaze naturale în noiembrie 2021 prin OUG 118/2021, ca răspuns la criza energetică europeană provocată de războiul din Ucraina și creșterea galopantă a prețurilor pe piața internațională.

Perioade și prețuri stabilite:

1 nov. 2021 – 31 martie 2025: plafon 0,37 lei/kWh (TVA inclus) pentru clienți casnici.

1 aprilie 2025 – 31 martie 2026: plafon 0,31 lei/kWh (fără TVA) prin OUG 6/2025, prelungit cu un an față de calendarul inițial.

Guvernul a prelungit, ultima oară, plafonarea în februarie 2025 pentru a proteja populația înainte de iarna 2025-2026 și pentru refacerea stocurilor strategice la prețuri controlate.

Cine beneficiază de schema de plafonare și cum funcționează

Furnizorii aplică automat plafonul pe facturi pentru consumatorii casnici (indiferent de consum), statul compensând diferența prin subvenție. Clienții non-casnici cu consum ≤50.000 MWh/an primesc 0,37 lei/kWh (TVA inclus).

După 31 martie 2026, piața se liberalizează complet conform directive UE. Măsura a protejat românii de facturi explozive și tarifele de 0,68 lei/kWh pe piață liberă din 2022, dar pune presiune pe bugetul de stat prin compensări masive.