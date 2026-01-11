Discuții în cadrul NATO despre securitatea Arcticii

Informația a fost dezvăluită după ce Frank Rose, fost asistent al secretarului de stat în administrația Obama, a declarat pentru The Independent că acțiunile lui Trump riscă să submineze apărarea SUA în regiune și să înstrăineze aliații.

În timp ce premierul Starmer a exprimat sprijin pentru consolidarea securității în zona Arctică, secretarul de transport Heidi Alexander a subliniat că discuțiile despre protejarea regiunii împotriva influenței Rusiei și Chinei fac parte din activitatea obișnuită a NATO, și nu reprezintă neapărat un răspuns direct la amenințările venite din partea SUA.

„Deși nu am asistat la consecințe teribile în acea parte a lumii, așa cum am văzut în Ucraina, este crucial să facem tot ce putem, împreună cu aliații NATO, pentru a ne asigura că avem un disuasiv eficient în zonă împotriva lui Putin”, a declarat Alexander.

De asemenea, un raport al The Telegraph a indicat că liderii militari britanici elaborează planuri pentru o posibilă misiune NATO în Groenlanda, care ar putea include desfășurarea de soldați britanici, nave de război și avioane în regiune. Totuși, Alexander a minimizat importanța acestor speculații, afirmând că acestea sunt interpretări excesive ale discuțiilor obișnuite dintre aliații NATO.

Critici la adresa abordării lui Trump

În ciuda declarațiilor sale, fostul ambasador britanic în SUA, Lord Peter Mandelson, nu crede că Trump va recurge la forța militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, țară membră NATO.

„Președintele Trump nu va ateriza în Groenlanda și nu o va ocupa prin forță. Nu este un prost”, a declarat Mandelson.

El a adăugat că este inevitabil ca securizarea Arcticii împotriva Chinei și Rusiei să necesite negocieri și colaborare și că SUA vor juca un rol principal în acest efort. Totodată, Mandelson a criticat lipsa unui angajament financiar concret din partea premierului Starmer, subliniind că „banii trebuie să urmeze principiile”.

Provocări pentru forțele armate britanice

În ciuda angajamentului recent al premierului de a sprijini Ucraina cu trupe, foști oficiali militari britanici atrag atenția că armata Regatului Unit se află deja sub presiune.

Într-un raport pentru Policy Exchange, fostul mareșal al aerului Edward Stringer a avertizat că bugetul sporit al apărării este „erodat” de datoriile Ministerului Apărării, iar capacitățile militare ale Marii Britanii sunt la un nivel critic.

Potrivit documentului „The Say-Do Gaps in Defence”, armata britanică dispune în prezent de doar 14 obuziere, Marina Regală are dificultăți în a menține mai mult de un submarin de atac operațional, iar piloții de antrenament ai RAF au fost nevoiți să fie detașați pentru a asigura certificarea avioanelor F-35 pe portavion.

Un alt raport al Policy Exchange, redactat de Lord Stirrup, avertizează că Marea Britanie s-a bazat prea mult pe armele nucleare ca mijloc de descurajare, ceea ce nu reușește să îl intimideze pe Vladimir Putin.

În plus, Sir Richard Shirreff, fost comandant adjunct al NATO în Europa, a subliniat că forțele aliate ar avea nevoie de cel puțin 50.000 de trupe în Ucraina pentru a descuraja un atac al Rusiei, în condițiile în care armata britanică numără în prezent mai puțin de 75.000 de efective.

Exerciții militare în regiunea Arctică

În martie 2025, 1.500 de pușcași marini britanici vor participa la exercițiul Cold Response în Norvegia, Finlanda și Suedia, alături de aliați NATO, pentru a apăra teritorii strategice și a demonstra unitatea alianței. De asemenea, în 2025, trupele britanice au participat la exercițiul Joint Viking în Norvegia, unul dintre cele mai mari exerciții NATO în regiunea Arctică, desfășurat în condiții extreme de temperatură sub zero grade.

Pe fondul acestor tensiuni geopolitice crescânde, surse din Downing Street au confirmat că premierul împărtășește îngrijorarea lui Trump cu privire la agresiunea tot mai mare a Rusiei în regiunea Arctică și la necesitatea întăririi securității euro-atlantice.

„Discuțiile NATO despre consolidarea securității în regiune continuă, iar Marea Britanie colaborează cu aliații pentru a impulsiona eforturile de descurajare și apărare în Arctica”, au declarat sursele.

Șapte oameni într-un Range Rover venit din Ucraina au încercat să forțeze trecerea la granița cu România și au lovit un polițist de frontieră
Știri România 20:01
Știri România 20:01
Șapte oameni într-un Range Rover venit din Ucraina au încercat să forțeze trecerea la granița cu România și au lovit un polițist de frontieră
Rezultatele loto din 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:46
Știri România 18:46
Rezultatele loto din 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Stiri Mondene 17:17
Stiri Mondene 17:17
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?"
Stiri Mondene 17:03
Stiri Mondene 17:03
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?”
Ministrul Energiei, despre creșterea prețurilor la gaz după eliminarea schemei de plafonare: „Avem oferte sub prețul plafonat"
Politică 22:39
Politică 22:39
Ministrul Energiei, despre creșterea prețurilor la gaz după eliminarea schemei de plafonare: „Avem oferte sub prețul plafonat”
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
