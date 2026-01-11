Potrivit poliției din New South Wales, cei doi bărbați ar fi colaborat pentru a derula o schemă prin care păcăleau victimele. Unul dintre suspecți aborda femeile sugerând că au o problemă tehnică la mașină, cerându-le să deschidă capota, relatează The Guardian.

În timp ce atenția victimelor era distrasă, celălalt bărbat ar fi sustras obiecte din interiorul vehiculului, precum portofele, bani și carduri.

„Se apropiau de ele pe partea șoferului sau în partea din față a mașinii și le spuneau că există o problemă cu vehiculul”, a declarat comisarul adjunct al poliției din NSW, Stacey Maloney.

„Victima, îngrijorată de o posibilă defecțiune mecanică sau estetică, se dădea jos din mașină și, în timp ce discutau despre presupusa problemă, celălalt complice fura obiectele din interior”.

Cei doi bărbați, care se aflau în Australia cu vize din 28 decembrie 2025, au fost acuzați fiecare de 72 de infracțiuni, inclusiv fraudă, furt și acces neautorizat la vehicule.

În urma percheziției autoturismului și a bunurilor lor, poliția a descoperit fire auto, pașapoarte internaționale, telefoane mobile, un laptop, 6.000 de dolari în numerar și chitanțe pentru transferuri bancare.

Ambii suspecți au fost reținuți fără cauțiune și urmau să se prezinte în fața instanței joi, potrivit The Guardian.

