Decizia a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Mercedes într-o declarație pentru publicația germană de afaceri „Automobilwoche”. Motivul este eliberarea capacităților de producție din Rastatt, unde sunt fabricate noile modele CLA și CLA Shooting Brake, relatează ziarul sârb Blic.

În plus, începând din 2027, aceeași fabrică va produce și noua generație a modelului GLA, disponibilă atât cu motoare convenționale, cât și în versiuni electrice. Acesta va înlocui actualul EQA, în contextul unificării gamei cu motoare termice (ICE) și electrice (EV).

La finalul producției, în 2028, A-Class va atinge zece ani de existență. Deși inițial nu era planificată o înlocuire directă, Mercedes pregătește un nou model de bază, poziționat sub CLA.

Germanii au aflat cu stupoare că Mercedes-Benz, unul dintre simbolurile industriei lor, se pregătește să mute o parte importantă din producția de mașini în altă țară.

Planurile companiei arată că, în următorii ani, noua uzină va deveni cea mai mare fabrică Mercedes din Europa, depășindu-le pe cele trei mari uzine din Germania.

