Dansatorul a fost diagnosticat cu o boală autoimună în 2017. Este vorba despre colită ulcerativă, o afecțiune cronică. Dansatorul a apelat inclusiv la terapie și și-a schimbat viața în urma diagnosticului.

„Eu sunt diagnosticat cu o boală autoimună numită colită ulcerativă. Primele simptome au apărut în 2017. Nu știam ce se petrece cu mine. Eram plecat din țară, mă aflam în Statele Unite ale Americii. Am început să mă duc la doctor ca să pun întrebări. (…) Înainte de această afecțiune, felul în care trăiam era stresant și neorganizat.

Emil Rengle boalaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Am fost obligat să fiu mult mai conștient de ce mănânc, felul în care îmi organizez viața, somnul, dar și gândurile. (…) Pe mine m-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia. Fără terapie nu aș fi fost aici, nu aș fi reușit să trec peste acest blocaj mental”, a declarat Emil Rengle, la MediCOOL.

De curând, Emil Rengle a postat un videoclip pe TikTok, în care prezintă frânturi din activitățile care l-au ajutat să își schimbe viața.

În acele imagini, dansatorul apare în timp ce mănâncă sănătos, face sport și meditează. Emil Rengle consideră că este într-un proces de vindecare.

„Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin? Dacă am învăța să ascultăm mai profund? Dacă am petrece mai mult timp în natură? Dacă am mânca mai simplu? Dacă ne-am spus adevărul din inimă, în loc să-l ținem înăuntru?”, a scris Emil Rengle, pe TikTok.

