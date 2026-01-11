Când are loc gala premiilor Globurile de Aur 2026

Gala Globurile de Aur 2026 este programată să înceapă duminică, 11 ianuarie 2026, de la ora 20:00 ora coastei de Est a SUA (Eastern Time), ceea ce înseamnă în jurul orei 03:00 în noaptea de 12 ianuarie, ora României.

Unde se decernează Globurile de Aur 2026

Cea de-a 83-a ediție a galei Globurile de Aur (Golden Globe Awards) din 2026 va fi decernată pe 11 ianuarie 2026, la The Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, California, SUA — locul tradițional al ceremoniei de Hollywood unde sunt premiați cei mai buni din film și televiziune.

Cine prezintă gala premiilor Globurile de Aur 2026

Comedianta și actrița Nikki Glaser va reveni în rolul de prezentatoare a galei pentru al doilea an consecutiv, după un debut apreciat în 2025, când a intrat în istorie drept prima femeie care a prezentat singură ceremonia. Prestația sa a fost lăudată pentru echilibrul dintre umor acid și eleganță, reușind să dea tonul unei seri memorabile fără a eclipsa evenimentul în sine.

Deși nu a menajat deloc publicul de la Hollywood, Glaser a fost vizibil mai temperată decât în celebrul roast al lui Tom Brady, momentul care i-a consolidat reputația. În monologul de deschidere, ea a ironizat ceremonia, numind-o „cea mai importantă noapte a lui Ozempic”, stârnind râsete și reacții virale. Reangajată după succesul primei ediții, Glaser a declarat că experiența a fost „cea mai distractivă din cariera sa” și a glumit că speră ca, de data aceasta, echipa din „The White Lotus” să-i remarce talentul și să o distribuie într-un viitor sezon, într-un rol savuros de instructoare scandinavă de Pilates cu un trecut misterios.

Julia Roberts, Charli XCX şi Snoop Dogg se numără printre vedetele care îi vor prezenta pe câştigătorii celei de-a 83-a ediţii a premiilor Globurile de Aur.

Unde se poate vedea gala premiilor Globurile de Aur 2026

Evenimentul, care deschide oficial sezonul marilor gale de premii din industria divertismentului, va putea fi urmărit și de publicul din România, fiind transmis în direct pe platforma VOYO. Gala Globurile de Aur 2026 va fi transmisă de CBS și Paramount+ în Statele Unite.

Nominalizările la premiile Globurile de Aur 2026

• Cel mai bun film dramatic

– „Frankenstein”

– „Hamnet”

– „It Was Just an Accident”

– „The Secret Agent”

– „Sentimental Value”

– „Sinners”

• Cea mai bună comedie/musical

– „Blue Moon”

– „Bugonia”

– „Marty Supreme”

– „No Other Choice”

– „Nouvelle Vague”

– „One Battle After Another”

• Cel mai bun actor într-un film dramatic

– Joel Edgerton – „Train Dreams”

– Oscar Isaac – „Frankenstein”

– Dwayne Johnson – „The Smashing Machine”

– Michael B. Jordan – „Sinners”

– Wagner Moura – „The Secret Agent”

– Jeremy Allen White – „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”

• Cea mai bună actriţă într-un film dramatic

– Jessie Buckley – „Hamnet”

– Jennifer Lawrence – „Die My Love”

– Renate Reinsve – „Sentimental Value”

– Julia Roberts – „After the Hunt”

– Tessa Thompson – „Hedda”

– Eva Victor – „Sorry, Baby”

• Cel mai bun actor într-un film comedie/musical

– Timothée Chalamet – „Marty Supreme”

– George Clooney – „Jay Kelly”

– Leonardo DiCaprio – „One Battle After Another”

– Ethan Hawke – „Blue Moon”

– Lee Byung-hun – „No Other Choice”

– Jesse Plemons – „Bugonia”

• Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical

– Rose Byrne – „If I Had Legs Id Kick You”

– Cynthia Erivo – „Wicked: For Good”

– Kate Hudson – „Song Sung Blue”

– Chase Infiniti – „Song Sung Blue”

– Amanda Seyfried – „The Testament of Ann Lee”

– Emma Stone – „Bugonia”

• Cel mai bun actor în rol secundar

– Benicio Del Toro – „The Testament of Ann Lee”

– Jacob Elordi – „Frankenstein”

– Paul Mescal – „Hamnet”

– Sean Penn – „One Battle After Another”

– Adam Sandler – „Jay Kelly”

– Stellan Skarsgård – „Sentimental Value”

• Cea mai bună actriţă în rol secundar

– Emily Blunt – „The Smashing Machine”

– Elle Fanning – „Sentimental Value”

– Ariana Grande – „Wicked: For Good”

– Inga Ibsdotter Lilleaas – „Sentimental Value”

– Amy Madigan – „Weapons”

– Teyana Taylor – „One Battle After Another”

• Cel mai bun regizor

– Paul Thomas Anderson – „One Battle After Another”

– Ryan Coogler – „Sinners”

– Guillermo del Toro – „Frankenstein”

– Jafar Panahi – „It Was Just an Accident”

– Joachim Trier – „Sentimental Value”

– Chloé Zhao – „Hamnet”

• Cel mai bun film străin

– „It Was Just an Accident” (Franţa)

– „No Other Choice” (Coreea de Sud)

– „The Secret Agent” (Brazilia)

– „Sentimental Value” (Norvegia)

– „Sirat” (Spania)

– „The Voice of Hind Rajab” (Tunisia)

• Cea mai bună performanţă la box-office

– „Avatar: Fire and Ash”

– „F1”

– „KPop Demon Hunters”

– „Mission: Impossible – The Final Reckoning”

– „Sinners”

– „Weapons”

– „Wicked: For Good”

– „Zootopia 2”

• Cel mai bun film de animaţie

– „Arco”

– „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle”

– „Elio”

– „KPop Demon Hunters”

– „Little Amélie or the Character of Rain”

– „Zootopia 2”

• Cel mai bun serial dramatic

– „The Diplomat”

– „The Pitt”

– „Pluribus”

– „Severance”

– „Slow Horses”

– „The White Lotus”

• Cel mai bun actor într-un serial dramatic

– Sterling K. Brown – „Paradise”

– Diego Luna – „Andor”

– Gary Oldman – „Slow Horses”

– Mark Ruffalo – „Task”

– Adam Scott – „Severance”

– Noah Wyle – „The Pitt”

• Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic

– Kathy Bates – „Matlock”

– Britt Lower – „Severance”

– Helen Mirren – „MobLand”

– Bella Ramsey – „The Last of Us”

– Keri Russell – „The Diplomat”

– Rhea Seehorn – „Pluribus”

• Cel mai bun serial de comedie/musical

– „Abbott Elementary”

– „The Bear”

– „Hacks”

– „Nobody Wants This”

– „Only Murders in the Building”

– „The Studio”

• Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical

– Adam Brody – „Nobody Wants This”

– Steve Martin – „Only Murders in the Building”

– Glen Powell – „Chad Powers”

– Seth Rogen – „The Studio”

– Martin Short – „Only Murders in the Building”

– Jeremy Allen White – „The Bear”

• Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical

– Kristen Bell – „Nobody Wants This”

– Ayo Edebiri – „The Bear”

– Selena Gomez – „Only Murders in the Building”

– Natasha Lyonne – „Poker Face”

– Jenna Ortega – „Wednesday”

– Jean Smart – „Hacks”

• Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie

– „Adolescence”

– „All Her Fault”

– „The Beast in Me”

– „Black Mirror”

– „Dying for Sex”

– „The Girlfriend”

• Cel mai bun podcast

– „Armchair Expert with Dax Shepard”

– „Call Her Daddy”

– „Good Hang with Amy Poehler”

– „SmartLess”

– „The Mel Robbins Podcast”

– „Up First”

Favoriții la premiile Globurile de Aur 2026

Printre nominalizații la categoria film se numără vedete precum Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Michael B. Jordan și Ariana Grande. Pentru televiziune, nominalizații includ Helen Mirren, Jenna Ortega, Jude Law și Glen Powell.

Thrillerul „One Battle After Another”, regizat de Paul Thomas Anderson, domină lista cu nouă nominalizări. Criticii din New York, Los Angeles, precum și National Board of Review, Gotham Awards și Critics Choice au desemnat deja filmul drept cel mai bun al anului. Anderson, care nu a câștigat încă un Glob de Aur sau Oscar, este considerat favorit la premiul pentru cel mai bun regizor.

Actorul Timothée Chalamet este un alt favorit, nominalizat pentru rolul său din comedia „Marty Supreme”. La doar 30 de ani, Chalamet este considerat un concurent puternic pentru premiul Globul de Aur la categoria cel mai bun actor într-o comedie sau musical. Filmul său a înregistrat 60 de milioane de dolari la nivel global, devenind cel mai mare succes al studioului A24 în Marea Britanie.

Actrița irlandeză Jessie Buckley este pregătită să câștige primul ei Glob de Aur pentru rolul din filmul „Hamnet”, o adaptare a romanului lui Maggie O’Farrell, regizat de Chloé Zhao și produs de Steven Spielberg și Sam Mendes. Buckley interpretează soția lui Shakespeare într-o versiune ficționalizată a evenimentelor din jurul piesei „Hamlet” și a pierderii fiului lor.

Filmele de succes precum „Sinners” de Ryan Coogler, cu șapte nominalizări, sunt de asemenea în centrul atenției. Filmul, cu Michael B. Jordan în rol principal, a generat 368 de milioane de dolari la box office și ar putea marca noi premiere pentru artiștii de culoare la Globurile de Aur. Coogler a declarat pentru Associated Press: „Cea mai mare lecție pentru mine este cât de mult îmi iubesc meseria.”

Ce trebuie să mai ştii despre gala premiilor Globurile de Aur

Globurile de Aur, organizate în fiecare an la începutul lunii ianuarie, marchează debutul oficial al sezonului premiilor de la Hollywood. Deși nu sunt considerate un barometru sigur pentru Oscaruri, având o bază de votare diferită, formată din jurnaliști și critici de film, ceremonia se bucură de un statut aparte în industrie. Atmosfera relaxată, cu mese comune, șampanie și vedete de top din cinema și televiziune așezate ca într-un club exclusivist, transformă evenimentul într-o adevărată sărbătoare a divertismentului.

Chiar și așa, un Glob de Aur câștigat poate juca un rol important în conturarea traseului spre Oscar. Premiul oferă vizibilitate, generează discuții și poate impulsiona campaniile de promovare ale filmelor și actorilor nominalizați. Totodată, este prima ocazie în care publicul aude discursuri de acceptare ce pot deveni emblematice și reluate, cu mici variații, pe parcursul sezonului premiilor, până la gala Oscarurilor, programată anul acesta pentru 15 martie.

