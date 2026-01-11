Anca Dumitra, Geanina din Las Fierbinți, despre relația cu soțul ei: „Suntem diferiți, dar copilul ne-a unit”

Actrița recunoaște că diferențele dintre ea și partenerul ei sunt evidente și vin nu doar din educație sau cultură, ci și din felul de a fi.

„Într-adevăr, suntem foarte diferiți din multe puncte de vedere. Nu doar că unul e austriac și altul e oltean”, spune Anca Dumitra, explicând că el este partea rațională și structurată a cuplului, în timp ce ea funcționează mai mult prin emoție și intuiție.

Apariția copilului a schimbat însă complet echilibrul dintre ei și i-a adus mai aproape. Anca vorbește sincer despre cât de mult a contat sprijinul soțului în primele luni de maternitate, mai ales în momentele de teamă și nesiguranță. „E bine dacă ai un partener care să știe să gestioneze cu claritate anumite momente și frici, și panică, și temeri ale tale”, mărturisește actrița.

Manfred este extrem de implicat în creșterea copilului, iar ritualurile lor sunt deja bine stabilite. „El i-a făcut prima băiță. El îi face în continuare. Au ritualul lor și e ceva foarte drăguț la care să asiști”, spune Anca, recunoscând că echilibrul soțului ei a ajutat-o enorm, mai ales în primele luni de maternitate.

Venirea copilului a schimbat nu doar prioritățile, ci și felul în care Anca Dumitra privește viața și relația de cuplu. „Se schimbă dinamica și nu poți înțelege asta decât trecând prin experiență”, spune ea, adăugând că, deși nu există perfecțiune, dorința comună de a construi o familie i-a făcut mai atenți, mai răbdători și mai uniți.

„Învățăm. Suntem încă în procesul de a învăța”, recunoaște sincer actrița, pentru care maternitatea și viața de familie au devenit cele mai importante roluri.

În relația cu Levi, Anca Dumitra spune că a descoperit, pentru prima dată, ce înseamnă cu adevărat dragostea necondiționată. „Nu am înțeles niciodată dragostea necondiționată până în prezent. Când învăț zi de zi”, recunoaște ea, explicând că maternitatea a făcut-o să se oprească, să fie mai prezentă și să redescopere lumea prin ochii copilului ei.

