Hainele pe calorifer reduc eficiența încălzirii

Blocarea caloriferelor cu haine, fie că este vorba despre pantaloni, șosete sau tricouri, poate afecta grav eficiența încălzirii camerei, relatează publicația My Home Book.

„Suprafețele moderne de încălzire își transmit căldura atât sub formă de radiație, cât și prin convecție (circulația aerului). Acoperirea acestora cu haine reduce capacitatea de a emite căldură prin convecție”, a explicat Frank Ebisch, reprezentant al Zentralverband Sanitär Heizung Klima (Asociația Germană pentru Sanitară, Încălzire și Aer Condiționat-ZVSHK).

În plus, aerul cald nu se mai răspândește eficient, iar umiditatea evaporată din haine este preluată de aerul din cameră.

„Acest lucru crește necesitatea aerisirii încăperii”, adaugă Ebisch.

Costuri mai mari și performanță scăzută a caloriferului

Uscarea hainelor pe calorifer nu doar că reduce eficiența încălzirii, ci crește și consumul de energie, ceea ce poate duce la facturi mai mari la încălzire.

„Dacă pe termostatul caloriferului este setată o temperatură dorită care nu poate fi atinsă din cauza hainelor ude ce reduc capacitatea de încălzire, debitul de apă caldă va crește pentru a compensa pierderea de căldură”, explică Ebisch.

Cu toate acestea, caloriferul acoperit va continua să aibă o eficiență redusă, ceea ce înseamnă risipă de energie și bani.

Crește riscul de formare a mucegaiului

O altă problemă majoră asociată cu uscarea hainelor în interior, mai ales pe calorifer, este creșterea riscului de formare a mucegaiului. Umiditatea suplimentară din aer, provenită din hainele ude, poate crea un mediu propice pentru apariția mucegaiului, mai ales dacă încăperea nu este aerisită corespunzător.

„Uscarea hainelor în interior poate duce la probleme de umiditate și, în cel mai rău caz, la formarea mucegaiului, dacă umiditatea acumulată nu este eliminată prin aerisire”, avertizează Ebisch.

Activități precum gătitul sau dușurile contribuie, de asemenea, la creșterea nivelului de umiditate din locuință.

Riscul de incendiu provocat de hainele puse la uscat pe calorifer

Un mit care circulă pe internet este legat de riscul de incendiu provocat de hainele puse la uscat pe calorifer. Riscul este limitat în cazul sistemelor moderne.

„La sistemele obișnuite cu apă caldă, acest pericol nu există. Însă la sobele electrice mai vechi sau la încălzitoarele de cameră, ar putea exista un risc de incendiu”, explică Frank Ebisch.

