CTP a scris pe Facebook că, după Revoluția din 1989, o lege dată de Guvernul condus atunci de Petre Roman le-a permis celor care stăteau cu chirie la bloc să-și cumpere apartamentele la prețuri mici și să devină proprietari, iar acum aceste locuințe valorează mult mai mult.

„Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan: „Trebuie să privim în viitor, nu în trecut”. Prin Decretul-Lege nr 61 din 1990, cetățenii care stăteau cu chirie în apartamente la bloc primite de la statul ceaușist au putut să și le cumpere la prețuri ridicol de mici, devenind proprietari. Acum, aceste locuințe valorează zeci de mii de euro, chiar și peste 100.000. S-a produs și o discriminare flagrantă: cei care făcuseră credit la CEC pentru a-și cumpăra locuințele nu au primit nimic. Efectul politic a fost cel scontat: Ion Iliescu și FSN au câștigat alegerile cu peste 80%, respectiv 67%”, a opinat Cristian Tudor Popescu.

Apoi a făcut câteva afirmații care au stârnit valuri de reproșuri din partea cititorilor: „Așa s-a ajuns la recordul de peste 90% proprietari, cu care România concurează Albania. Și toți acești proprietari plătesc, chiar și în condițiile creșterii taxelor locale, printre cele mai mici dări la stat din Europa. În septembrie 2025, doar 0,5% din PIB-ul României provenea din impozitele pe proprietate, mult sub media UE de 1,9%”.

În final, CTP a luat apărarea Guvernului condus de Ilie Bolojan, care a promovat creșterea impozitelor, considerând măsura justificată. „Cu siguranță că, citind acest text, mulți dintre cetățenii revoltați vor izbucni: „Ce-a fost în `90, a fost. Da ce, am furat casa?! Și ce treabă am eu cu pibu, cu Ieuropa?! Am că mi-a mărit impozitu!”. La care președintele Dan răspunde cu un corolar la teorema de mai sus: „Mie mi-ar plăcea să nu crească taxele, ba chiar să scadă, dar asta ține de Guvern…”. De Guvernul Bolojan, care nu face pomeni electorale, ca Guvernul Petre Roman”, a susținut gazetarul.

Cititorii l-au taxat imediat pe Cristian Tudor Popescu pentru această logică și au venit cu argumente:

Cosmin Botaș: „A muta discuția în 1990 este elegant, dar fals. Statul de azi își acoperă ineficiența curentă prin taxare inertă: pe ce nu fuge, pe ce nu protestează, pe ce nu poate pleca”

„De ce trebuie să ne raportăm permanent la UE? Veniturile noastre din Romania sunt la nivelul celor din UE?” Gabriela Dumitrescu: „Mi-am cumpărat apartament cu credit la CEC. Plateam doua rate. Una pt avans cu 10% dobânda și restul ratelor. Nu știu care e azi dobânda cu care se poate face un împrumut, dar vreau sa spun că atunci era mult mai greu decât azi să-ți faci o casa. Creditul a fost pe 20 de ani . Ani foarte grei”

„Mi-am cumpărat apartament cu credit la CEC. Plateam doua rate. Una pt avans cu 10% dobânda și restul ratelor. Nu știu care e azi dobânda cu care se poate face un împrumut, dar vreau sa spun că atunci era mult mai greu decât azi să-ți faci o casa. Creditul a fost pe 20 de ani . Ani foarte grei” Nicholas Marda: „Aici chiar nu aveți dreptate, maestre! Să vii peste noapte și să pui 80 la sută taxa pe locuința familiei obținută prin trudă și sudoare și nu de la stat mocangeală (nu-i băgați pe toți într-o oală și nu mai dați exemple din Europa unde au salarii triple) este japcă!!!”

„Aici chiar nu aveți dreptate, maestre! Să vii peste noapte și să pui 80 la sută taxa pe locuința familiei obținută prin trudă și sudoare și nu de la stat mocangeală (nu-i băgați pe toți într-o oală și nu mai dați exemple din Europa unde au salarii triple) este japcă!!!” Alexandru Gheban: „Problema e că aici plătești taxe şi primeşti bătaie de joc. Servicii publice execrabile. Primeşti corupție, nepotism, pensii speciale, salarii bugetare şi sporuri nesimțite, şi primul lucru care se face e tot creșterea taxelor pentru cei care muncesc că de reformele statului s-a uitat”

„Problema e că aici plătești taxe şi primeşti bătaie de joc. Servicii publice execrabile. Primeşti corupție, nepotism, pensii speciale, salarii bugetare şi sporuri nesimțite, şi primul lucru care se face e tot creșterea taxelor pentru cei care muncesc că de reformele statului s-a uitat” Sogor Bos: „Mi se pare absolut greu de digerat din punct de vedere intelectual faptul ca noi, ca cetățeni, trebuie sa admitem impozitele pe proprietățile noastre ca pe o favoare pe care statul roman ne-o acorda noua. Iar noi trebuie sa fim mândri ca trebuie sa plătim aceste impozite”.

