Îndrăgita artistă de muzică populară, în vârstă de 84 de ani, a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Totul s-a întâmplat noaptea trecută, iar în prezent cântăreața este internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, interpreta a fost transportată la spital în jurul orei 4:00 dimineața. Medicii au intervenit rapid și au decis internarea de urgență.

Din primele informații se pare că în prezent cântăreața este stabilă clinic, dar familia a cerut discreție. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberius Brădățan, a vorbit despre starea artistei.

„Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat dr. Tiberius Brădățan, potrivit Cancan.

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară. Iubește scena, iar recent a dezvăluit cât timp poate face show pe scenă.

„Eu fac show cam două ore, la un eveniment. Cânt vreo 3 piese, apoi îmi mai odihnesc vocea, mai iau câte o pauză, de câteva minute, povestindu-le spectatorilor lucruri vesele din trecut, din viața mea, ca să-i amuz. Le recit și poezii scrise de mine.

Vocea trebuie să se mai și odihnească. Iar între spectacole fac pauze și de câteva zile. Eu nu fac playback, cânt pe bune, să știți! Am de cântat, vara asta, nu și pe Litoral, deocamdată! Este vară, este cald, dar nu mănânc înghețată și nu beau rece, îmi protejez vocea”, declara Sofia Vicoveanca, în urmă cu doar câteva luni.

