Constănțenii s-au pregătit cu saci de nisip

În Valu lui Traian, o localitate cu risc mare de inundații, s-au pregătit 4.000 de saci cu nisip. Persoanele vulnerabile primesc ajutor pentru a-și proteja locuințele.

„În această perioada a codului roşu să nu îşi părăsească locuinţele decât în caz de maximă urgenţă. Să evite parcarea autoturismelor sub copaci sau lângă stâlpii de iluminat public”, a declarat Loredana Ghena, purtător de cuvânt al Primăriei Valu lui Traian.

ISU Dobrogea a solicitat ajutor din alte județe. „Colegii del la ISU Suceava şi Botoşani sunt pe drum cu 2 bărci pneumatice, 16 motopompe, 14 camioane, 4 autocamioane, 2 microbuzeşi 2 utospeciale. Situaţia din teren este una dinamică”, a transmis Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Măsuri luate la nivel instituțional

„Perioada cea mai grea va fi noaptea. Scurgerea pluvială este în condiţii bune în oraş. Am tot făcut lucrări în sensul ăsta. Am discutat cu operatorii de enrgia electrică să intervină acolo unde se întrerupe energia electrică”, a declarat Vergil Chițac, primarul Constanței.

Cursurile școlare au fost suspendate miercuri în tot județul. Codul roșu a intrat în vigoare la ora 21.00 și durează până joi, 8 octombrie, ora 23.00.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Rafturile magazinelor s-au golit rapid

Constănțenii s-au grăbit să-și facă provizii. O localnică a declarat: „Am luat de toate: legume, carne, fructe, de toate”.

„Mă duc la magazin ca să îmi fac câteva provizii. Pâine în primul rând, biscuiţi, lactate”, a menționat un alt constănțean.

În unele magazine, rafturile la legume, ouă și carne au fost golite. Cu toate acestea, sursa citată relatează că situația nu este generalizată, existând și magazine bine aprovizionate.

Autoritățile îndeamnă locuitorii să rămână în case și să urmeze recomandările pentru siguranța lor. Situația este monitorizată constant, iar serviciile de urgență sunt pregătite să intervină.