„Mi-a strigat numele de două ori”

Tânărului nu-i vine să creadă că și-a pierdut părintele. El a spus că vorbea la telefon cu tatăl său atunci când s-a produs tragedia: „Eram la telefon cu el când s-a întâmplat”.

Constantin ar fi ignorat semaforul de la trecerea la nivel cu cale ferată, iar marfarul a lovit în plin cabina TIR-ului.

„Amândoi lucram pentru aceeași companie de transport în port și el tocmai” își terminase treaba, a explicat Catalin. Fiul victimei se afla într-o parcare și se pregătea să plece spre casă după tura de noapte pe care o avusese atunci când a fost sunat.

„Stăteam de vorbă, când brusc mi-a strigat numele de două ori tare și a strigat că are nevoie de ajutor”, a mai mărturisit Cătălin. Întrucât nu înțelegea ce se întâmplă și nu-l mai auzea pe tatăl său, bărbatul a pus capăt conversației și l-a sunat din nou, de opt sau nouă ori.

Bărbatul lucra din luna mai ca șofer pe TIR, în Belgia

Însă, nu a mai reușit să reia legătura. „Atunci m-am urcat în mașină și m-am dus înspre el, pentru că, bineînțeles, știam aproximativ unde se află. La un moment dat, am ajuns la intersecția de pe strada Ordam și am văzut rămășițele vehiculului său. Era complet în flăcări. Poliția nu era încă acolo. Eu am fost primul”, a mai spus el.

Se pare că TIR-ul a fost cuprins de flăcări din cauza unei scurgeri de benzină. TIR-ul s-a făcut scrum, iar bărbatul nu a mai avut nicio șansă la viață. În plus, mecanicul locomotivei nu s-a ales cu răni, însă era în stare de șoc.

„El începuse să lucreze pentru companie la sfârșitul lunii mai, așa că făcea și turele de noapte”, a precizat Cătălin. „Managerul ne-a spus deja că, dacă avem nevoie de ceva, trebuie doar să cerem. De exemplu, acum trebuie să aflăm dacă repatrierea cadavrului este acoperită și în prezent așteptăm un răspuns.”

În afară de asta, Cătălin nu a mai vrut să adauge nimic. „Cum credeți că mă simt? E foarte greu”, a mai spus el. „Avea doar 55 de ani”.

