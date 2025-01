Contractul, finanțat prin fonduri europene, este estimat la o valoare de 5,3 miliarde lei și prevede o durată de realizare de 42 de luni: 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬𝐞 :

Ofertant unic WEBUILD SPA-MILANO (Italia) Asocierea TRACE Group Hold (Lider, Bulgaria)-Tancrad-Citadina 98, Add Global Design, Creative Road Design-Primacons Group SRL-Drum Asfalt-Olroad Construct Asocierea SA&PE Construct (Lider, România)- Spedition UMB-Tehnostrade SRL-Arcada Company Asocierea CONI (Lider, România) -Pimk-TQM Management Asocierea DANLIN XXL (Lider, România) -Intertranscom Impex SRL-Groma Hold LTD

Drumul Expres Focșani-Brăila, cu lungime de 73 kilometri, va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați (DEx 6).

Contractul a fost licitat într-un singur lot, devenind, astfel, cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract.

,,Am inclus criterii de evaluare noi în documentația proiectului, respectând angajamentele naționale față de obiectivele de dezvoltare socială, politicile de mediu privind schimbările climatice și inovare. Astfel, oferta financiară are o pondere de 40%, iar în oferta tehnică (60%) am inclus următorii factori de evaluare cu procentele aferente:

6% pentru creșterea incluziunii sociale (angajarea forței de muncă de pe plan local/șomeri/persoane cu dizabilități)

5% Emisii CO 2/Schimbări climatice : materiale sustenabile pentru construcții

5% Emisii CO 2/Schimbări climatice : pentru utilaje sustenabile (hibrid/electrice)

6 % pentru utilizarea Building Information Modelling (BIM).

Chiar dacă am decis licitarea într-un singur lot, viitorul antreprenor va putea deschide circulația pe segmente de drum funcționale independent”, a precizat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

