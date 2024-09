„Cred că Zelenski este cel mai tare om de vânzări din istorie. De fiecare dată când vine în SUA, pleacă cu 60 de miliarde de dolari”, a spus Trump într-un miting electoral ținut luni în statul Pennsylvania, exagerând din nou asupra ajutorul furnizat de SUA Ucrainei pentru a combate agresiunea militară rusă.

Zelenski „vrea foarte mult ca ei (democraţii – n.r.) să câştige aceste alegeri, dar eu aş face altfel, voi reuşi să fac pace”, a insistat fostul președinte american.

Candidat pentru a doua oară la realegerea în funcția de președinte al SUA, Trump nu a dat alte detalii despre planul său de pace în afară de a reitera că, în cazul în care va câştiga pe 5 noiembrie, va discuta atât cu Zelenski, cât și cu liderul rus Vladimir Putin şi va insista pentru un acord, transmite Reuters.

Aflat în SUA pentru a lua parte la cea de-a 79-a sesiune a Adunării Generale a ONU și a-și prezenta „planul victoriei”, Volodimir Zelenski a afirmat la rândul său luni că o acţiune decisivă a SUA, în acest moment, ar putea face ca războiul să ia sfârşit anul viitor.

Zelenski a anunțat că va prezenta inițial „planul victoriei” președintelui Joe Biden, cei doi având programată o întrevedere pentru joi, apoi Congresului SUA și celor doi candidați la Casa Albă: Donald Trump și vicepreședinta democrată Kamala Harris.

Trump a sugerat săptămâna trecută că „probabil” se va întâlni cu Zelenski în cursul călătoriei președintelui ucrainean în SUA, dar, potrivit unor surse din anturajul fostului lider de la Casa Albă, încă nu a fost stabilită o întrevedere între cei doi.

Între timp, unii asociați ai lui Trump s-au declarat revoltați de decizia lui Zelenski de a vizita o fabrică de armament din Pennsylvania alături de guvernatorul democrat al acestui stat, Josh Shapiro, un aliat al Kamalei Harris.

Pennsylvania este un stat-cheie râvnit atât de Trump, cât și de Harris, iar comunitățile de americani descendenți din ucraineni și din polonezi care trăiesc în acest stat sunt curtate de ambii candidați la Casa Albă, notează Reuters.

În afară de vizita efectuată la fabrica de armament din Scranton alături de guvernatorul democrat Shapiro, Zelenski a pus la îndoială ideea că Trump ar putea face pace. Întrebat de The New Yorker despre potențialul plan de pace invocat de JD Vance, candidatul republican la vicepreședinție, care a evocat posibile cedări de teritorii Rusiei, șeful statului ucrainean a reiterat că orice acord în acest sens nu trebuie decis „în detrimentul” țării sale.

„Nu iau în serios ce spune Vance pentru că, dacă acesta ar fi planul, America s-ar îndrepta spre un conflict global care ar include Israelul, Libanul, Iranul, Taiwanul, China și multe alte țări africane. O astfel de abordare ar transmite un semnal care ar legitima regula: am venit, am cucerit, acum ce am cucerit e al meu” a spus el.

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina chiar înainte de învestire, programată la 21 ianuarie 2025, în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale. Zelenski a fost întrebat și despre acest lucru. Potrivit președintelui ucrainean, Trump „nu știe cum să oprească războiul chiar dacă el crede că știe”.

