„Admite plângerea formulată de petentul-inculpat Chirica Mihai, împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii preventive a controlului judiciar din 04 februarie 2022. Dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă prin ordonanţa procurorului din 04 februarie 2022”, se arată în soluţia postată pe portalul instanţelor ieşene, potrivit Agerpres.

Decizia instanţei este definitivă.

„Am primit o gură de oxigen”

Primarul Iașiului a salutat verdictul Tribunalului și a spus că „în acest moment nu mai există nicio interdicție în ceea ce privește controlul judiciar”.

„Practic, am intrat în deplinătatea tuturor atribuțiilor pe care le am în calitate de primar al municipiului Iași. Dar acest lucru este mai puțin important. Important este că astăzi am primit o gură de oxigen care confirmă faptul că statul de drept în România trebuie respectat, iar cei care nu-l respectă pot îndrăzni să creadă că există instanțe de judecată ale statului care îți pot oferi dreptatea”, a adăugat Chirica, într-o declarație de presă.

Tot astăzi am înțeles un lucru. Nu este suficient să vrei să faci bine, trebuie să te și însoțești de oamenii care să te ajute să faci bine, și trebuie să fii foarte atent asupra calității celor din jurul tău pentru a putea să-ți duci toate lucrurile pe care le-ai gândit pentru comunitate până la capăt. Primarul Iașiului, Mihai Chirica:

El a subliniat că a înțeles că o bătălie „nu folosește nimănui și din orice război toată lumea are de pierdut”. „Prin urmare, va fi o modalitate de reașezare, de repunere a conduitei mele în toate disputele politice pe un făgaș mult mai echilibrat, mult mai apropiat de înțelepciune”, a precizat Chirica.

„Nu pot să mulțumesc pentru că deontologia nu permite, dar cei care cred în justiție cu adevărat trebuie să fie felicitați și trebuie să urmărească totdeauna aplicarea legii cu sfințenie”, a mai spus el.

„Primarul rămânea şi fără indemnizaţia la care are dreptul”

Marius Striblea, avocatul lui Mihai Chirica, a declarat că a încercat să convingă instanţa că DNA nu poate înlătura un ales din funcţia pe care acesta o ocupă.

„Funcţia de primar, aşa cum am arătat în instanţă, presupune o multitudine de activităţi. Nu poţi să interzici întreaga funcţie a primarului, interzicând în acelaşi timp să încheie căsătorii, să încheie contracte pentru Primărie, pentru comunitate, să participe la şedinţe de Consiliu Local, să se deplaseze în străinătate pentru interesul comunităţii”, a declarat Marius Striblea, potrivit news.ro.

Avocatul lui Chirica a precizat că, prin interdicția inițială dată de DNA, primarul de Iași rămânea și fără indemnizația la care are dreptul, adică „singurul venit al primarului”.

„Sunt activităţi cu totul diferite, adevărat că fac parte din aceeaşi funcţie, dar nu au nicio legătură cu dosarul în cauză. O interdicţie care s-ar fi referit la coordonarea Direcţiei de Urbanism ar fi fost una care putea să pară cât de cât temeinică. Celelalte chestiuni sunt aberante, mai ales că prin această interdicţie, primarul rămâne şi fără indemnizaţia la care are dreptul. Este singurul venit al primarului”, a adăugat avocatul.

Suspectat de DNA că a semnat documente ilegale

Pe 4 februarie, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DNA pentru fals intelectual în formă continuată şi instigare la uzurparea funcţiei. Chirica a anunțat în aceeași zi că va contesta măsura.

Chirica şi fostul viceprimar Gabriel Harabagiu sunt suspectaţi că au semnat documente, cu încălcarea legii, legate de atestarea construirii şi extinderea unui bloc din Iaşi. Pe timpul controlului judiciar, Chirica nu putea desfăşura activitatea de primar.

Pe 8 februarie, Mihai Chirica a spus că în ultimii ani a semnat zeci de mii de documente, sugerând că ar fi putut greşi, pentru că de fiecare dată s-a bazat pe expertiza şi legalitatea opiniilor subordonaţilor săi din Primărie.

