În imagini se vede cum patru mașini negre de lux din cele cinci aflate în parcarea restaurantului au fost avariate de copacul căzut peste ele din senin.

Patru mașini, avariate în parcare de un copac căzut peste ele

Pompierii și poliția au ajuns la fața locului pentru a interveni în acest caz, iar șoferilor nu le venea să creadă cum și-au găsit autoturismele în parcare.

Copacul care a căzut peste cele patru mașini de lux la restaurantul din București a ajuns pe asfalt rupt în mai multe bucăți, semn că cel mai probabil era putred.

În ultima vreme, tot mai mulți copaci uscați pe dinăuntru care nu au fost tăiați la timp au căzut peste mașini, provocând uneori pagube mari sau chiar accidente mortale.

Clubul Diplomatic din București se află în incinta Parcului Regele Mihai I al României, cunoscut ca Parcul Herăstrău, și este amenajat pe malul lacului.

Vremea s-a răcorit în ultimele zile în București și în țară, iar pentru sâmbătă și duminică, meteorologii au emis cod galben de vânt în mai multe județe.

Noi norme pentru spațiile verzi din București: amenzi mai mari pentru tăieri ilegale

Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică noile norme de protecție a spațiilor verzi din Capitală, iar propunerea include amenzi semnificativ mai mari pentru tăierile ilegale de arbori, anunță Buletin de București.

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

Documentul vine să actualizeze un act normativ din 2009, aducând modificări importante în gestionarea spațiilor verzi.

Printre schimbări se numără eliminarea interdicției de a sta pe iarbă în parcuri și a obligativității obținerii acordului asociațiilor de locatari pentru defrișări.

Amenzile pentru persoane fizice

În prezent, tăierea fără aviz a unui arbore poate fi amendată cu doar 25 de lei. Noua propunere prevede amenzi mult mai mari:

Între 3.000 și 5.000 lei per arbore tăiat ilegal

Între 200 și 500 de lei per arbust tăiat ilegal

Între 4.000 și 5.000 lei pentru arbori ocrotiți sau remarcabili

În plus, contravenienții vor fi obligați să planteze șase arbori pentru fiecare exemplar tăiat ilegal.

Pentru persoanele juridice, amenda maximă se reduce la jumătate, pentru a se alinia cu prevederile Ordonanței de Urgență 2/2001.

Noi obligații pentru obținerea avizelor

Proiectul introduce obligativitatea fotografierii arborilor înainte și după intervenție, pentru o mai bună monitorizare a lucrărilor efectuate.

Se elimină interdicția de a sta pe iarbă în parcuri, în afara zonelor semnalizate. De asemenea, nu mai este necesară obținerea acordului asociațiilor de locatari pentru emiterea avizelor de defrișare sau toaletare.

Aceste modificări vizează o mai bună protecție a spațiilor verzi din București, cu sancțiuni mai aspre pentru încălcări și proceduri simplificate pentru intervențiile necesare.

Consultarea publică oferă cetățenilor posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la aceste noi norme, înainte ca acestea să fie adoptate oficial.

