De asemenea, sâmbătă și duminică este cod galben de vânt în județul Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

Cum va fi vremea în București, sâmbătă, 13 septembrie 2025

În București, sâmbătă, vremea va fi destul de răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 13-15 grade.

Cum va fi vremea în București, duminică, 14 septembrie 2025

Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 35-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 25-27 de grade.

Meteorologii ANM au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 15 septembrie – 12 octombrie 2025.