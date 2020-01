Copii ținuți desculți pentru a nu murdări parchetul nou schimbat la o grădiniță din Ialomița. Explicația învățătoarei: „Așa au fost învățați”

De Răzvan Mihalașcu,

Prima oprire a fost în satul Frumușica, comuna Axintele, din județul Ialomița, la o grădiniță în care funcționează și două clase primare. Vizitatorii au putut intra nestingheriți în școală deoarece clădirea nu era păzită.

În prima clasă în care a intrat, ministrul Educației, Monica Anisie, a aflat că cei mici merg în grup la toaleta din curtea grădiniței.

Deși este frig, o fetiță merge în papuci la toaleta din curtea grădiniței. foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„La toaletă, copiii merg în curte. Eu când plec la toaletă să știți că merg cu toți. Ne îmbrăcăm toți și atunci mergem așa pe rând, mai întâi fetițele și apoi băiețeii. Îi iau pe toți, îi îmbrăcăm, mergem pe hol. De dimineață, mergem cu toții”, i-a spus educatoarea Gabriela Ferfelea ministrului Educației.

Ministrul Educației a auzit o educatoare țipând într-o altă sală de sală a grădiniței.

„De ce v-ați enervat, doamnă?”, a întrebat-o pe învățătoarea Mihaela Costache de la clasa pregătitoare.

Ea i-a explicat Monicăi Anisie că unii dintre copii nu au înțeles lecția despre sunete, pe care o tocmai o predase.

Elevii sunt ținuți desculți, însă profesorii stau încălțați

În clasa învățătoarei Mihaela Costache, toți copiii sunt descălțați de ghetele cu care umblă prin curtea grădiniței pentru a nu murdări parchetul relativ recent schimbat.

Așa au venit copiii de la începutul anului școlar, așa au fost învățați. Mihaela Costache, învățătoare grădinița din Frumușica, Ialomița, pentru Hotnews:

În schimb, profesorii stau încălțați la școala care este încălzită cu lemne.

foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit sursei citate, în curtea școlii există două tipuri de toalete: unele proaspăt refăcute din fibre lemnoase, iar altele sunt toalete mobile din plastic care nu funcționează, notează sursa citată.

Așa arată toaleta din curte folosită de copii de grădiniță / foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Avem aici un exemplu de unitate de învățământ în care primăria a investit într-o centrală termică și totuși copiii se încălzesc cu lemne, pentru că au pus o centrală termică ce nu face față să încălzească peste tot. Asta înseamnă că au fost cheltuiți niște bani publici într-un mod prost. Nu mai zicem de faptul că acești copii atât de mici merg la toaletă în curtea școlii”, a afirmat ministrul Educației, în timp ce vizita grădinița.

Ceea ce este mai grav este că acești colegi ai mei, profesori, au privit lucrurile ca pe o normalitate atunci când i-am întrebat unde se duc copiii la baie. Au spus: „în curte”. Sunt indignată că autorităţile publice locale, de 30 de ani, nu investesc în educaţie. Monica Anisie, ministrul Educației, pentru Hotnews:

În schimb, Grigore Tudor, primarul comunei Axintele, aflat în funcție din 2008, i-a spus ministrului Educației că banii au venit prea târziu pentru a avea timp să organizeze licitația necesară pentru construcția toaletelor.

„De la minister dacă îmi arătați mie bani în buget în ultimii doi-trei ani de zile… Banii de la minister au venit în luna august, 89.000 de lei, până într-un miliard ca să vorbim în bani vechi, pentru grupurile sanitare cu destinație precisă. Am făcut toate demersurile necesare, costa un miliard două sute de lei (nr.bani vechi). Am renunțat la execuție și am făcut acele grupuri sanitare, în decembrie anul trecut”, a precizat edilul.

Potrivit sursei citate, holurile școlii sunt neîncălzite, iar în toaletele aflate în clădire miroase foarte urât. O parte dintre grupurile sanitare au ușile sparte.

„Banii care au fost alocați printr-o hotărâre de Guvern au fost alocați nu numai pentru una din primării, au fost alocați bani pentru toate cele 857 de unități de învățământ care aveau astfel de toalete, în curte, și acești bani unii dintre primari i-au returnat, pentru ca nu au făcut nici măcar proiectul, nu au luat nici măcar banii de proiectare pentru aceste toalete. Aici ne aflam fix în această situație”, a mai spus ministrul Educatiei, conform Ziare.com.

Potrivit unei situaţii întocmite de Ministerul Educaţiei, au fost alocate de către Guvern fonduri pentru construcţia de grupuri sanitare în 857 de unităţi de învăţământ, pe care numai 595 le-au accesat.

