Adriana Bahmuțeanu trăiește un șoc și trece printr-o perioadă dificilă după ce a aflat despre moartea fostului său soț, omul de afaceri Silviu Prigoană, cu care a avut o relație controversată, presărată de suișuri și coborâșuri. Au divorțat ultima dată în urmă cu 10 ani, iar de atunci țineau legătura doar prin scrisori. Cei doi copii ai lor, Eduard și Maximus, au rămas în grija tatălui lor după divorțul părinților.

„Eu nu știu ce e cu casa asta, nu am știut niciodată cine a proprietarul”

Adriana Bahmuțeanu a declarat că fostul ei soț se confrunta cu probleme grave de sănătate, inclusiv cardiace, avea și dificultăți financiare în ultimele luni, iar multe dintre proiectele sale nu au reușit să genereze profit.

„Sunt sigură că Silviu Prigoană a murit din cauza afacerilor care mergeau prost. El de mai mulți ani nu o mai ducea bine cu afacerile. Toate s-au acumulat. Copiilor le place casa asta și nu se vor muta. Dintre casa mea și casa asta, aici vor alege să stea fiindcă le place. Eu nu știu ce e cu casa asta, nu am știut niciodată cine a proprietarul”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show.

„Teoria mea este că ei vor să-l înmormânteze în secret și îl țin și pe copii în casă ca să participe la înmormântare”

De asemenea, fosta soție a lui Silviu Prigoană crede că acesta va fi înmormântat în mare secret, așa cum s-a întâmplat și cu tatăl lui.

„Teoria mea este că ei vor să-l înmormânteze în secret și îl țin și pe copii în casă ca să participe la înmormântare. La fel cum a fost și cu socrul meu, Dumnezeu să-l ierte. Știți cum era el, nu își dorea ceva fastuos, el nu credea în Dumnezeu, era ateu.

Acum, medico-legal vorbind se poate face asta. Copiii majori pot lua această decizie. Eu nu mai pot face nimic, nu mai suntem căsătoriți de zece ani și nu am putere de decizie. Ei vor decide ce se va întâmpla”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Fosta prezentatoare TV a decis să facă o vizită la locuința acestuia pentru a-și lua copiii și a le fi alături în aceste momente tragice. Cu toate acestea, ea a întâmpinat o situație neașteptată la vila regretatului afacerist.

Copiii lui Silviu Prigoană nu vor să se întoarcă la mama lor, după decesul tatălui

Ajunsă la casa lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a constatat că accesul i-a fost refuzat de menajeră și de Honorius, fiul cel mare al acestuia, care nu au lăsat-o să își vadă copiii. Adriana Bahmuțeanu și-a exprimat suspiciunea că există „un plan bine pus la punct” de care nu este informată, lucru care o împiedică să fie alături de copii și să le aline suferința.

„Am venit să vorbesc cu ei, pentru că știți foarte bine ce s-a întâmplat, Dumnezeu să îl odihnească pe tatăl lor, eu nu știu cu cine sunt acești copii în casă. Inițial le-am zis că vin să îi iau și au fost de acord, acum, de o jumătate de oră de când am ajuns aici nu mai sunt de acord”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

În fața refuzului de a intra în locuință, Adriana a apelat la autorități. La scurt timp, poliția și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au sosit la vila omului de afaceri.

„Sunt doi minori în casă, tatăl lor a murit astăzi, și eu nu știu, nu am cum să intru pe proprietate că e infracțiune, cine poate să constate că sunt minorii aici în casă și că sunt bine”, a spus Adriana Bahmuțeanu reprezentantului DGASPC, potrivit spynews.ro.

„Noi nu putem să venim să intrăm. Noi doar asistăm. (…) Dacă credeți că sunt în pericol copiii, sunați la poliție. Poliția are mai multă putere ca noi. (…) Poliția ne sună apoi pe noi dacă ei consideră că trebuie să ne cheme”, a răspuns reprezentantul DGASPC.

„Eu nu știu cu cine sunt, nu pot să intru pe proprietate, am sunat la DGASPC, DGASPC-ul m-a îndrumat să sun la dumneavoastră să trimiteți un echipaj. L-am sunat și pe fratele lor cel mare dar nu îmi răspunde la telefon. (…) Am luat legătura cu ei la telefon dar îmi vorbesc foarte ciudat, îmi închid telefonul. Minorii sunt în locuință, dar nu știu cu cine sunt în casă”, le-a spus Adriana Bahmuțeanu polițiștilor.

Și a continuat: „Nu se auzea nimic în casă, eu nu știu cu cine sunt, o singură dată am auzit-o pe menajeră că a strigat la mine că nu am ce să caut aici în poartă. Mi se pare foarte aiurea. Sunt mama lor, sunt îngrijorată, nu știu ce fac. Sunt în stare de șoc copiii, astăzi a murit tatăl lor, eu nu am acces la ei. (…) Este cineva cu ei în casă, un adult care îi învață să nu iasă din casă”.

„Eu nu am reușit să îmi strâng în brațe copiii pentru că le-a murit tatăl”

După intervenția autorităților, poarta a fost deschisă, iar echipele au putut intra în incinta proprietății. În jurul orei 21, DGASPC a confirmat că băieții nu doresc să plece din locuința tatălui lor.

„Copiii refuză să vină. Rămân copiii cu frații, sunt adulți în casă”, a spus reprezentantul DGASPC.

„Situația este halucinantă! În cursul zilei, copiii au vrut să vină cu mine pe seară, acum, când am ajuns să îi iau, s-a făcut seară. Între timp au zis că nu mai vin, că rămân în casă. În telefon se auzea menajera care mă înjura. Eu nu știu cu cine sunt copiii în casă. Nu am văzut decât un avocat. Avocatul decedatului. Cu cine rămân copiii mei aici? (…) Eu nu am reușit astăzi să îmi strâng în brațe copiii pentru că le-a murit tatăl. Copiii mei sunt în șoc”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

