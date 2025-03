În vârstă de 48 de ani, Oana Roman spunea în urmă cu ani buni că televiziunea nu e meseria ei de bază, ci pasiunea. Astfel, vedeta revine acum pe micul ecran, după cum a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare.

La Antena Stars va apărea vedeta, e posibil chiar la emisiunea „Spynews” a postului. Oana Roman nu a spus dacă ea e moderatoare sau invitat permanent, însă a clarificat că filmările au început de vineri, 28 martie. „Ziua de vineri a început cu filmări pentru o emisiune ce se va difuza în curând. Urmează drumuri și lucruri mai puțin glam, dar așa e viața mea de la o extremă la alta în aceeași zi”, și-a anunțat vedeta fanii în mediul online.

Aceștia o susțin pe vedetă. „Felicitări și baftă în noul proiect!👏❤️”, i-a scris cineva. „Felicitări și succes în noul tău proiect!”, a comentat altcineva. „Foarte frumoasă!! Mult succes!! ❤️😍”, a fost comentariul altcuiva.

Dezvăluirile făcute de Oana Roman despre viața personală

Oana Roman, în vârstă de 48 de ani, și Marius Elisei, tatăl fetiței sale, au divorțat în urmă cu mai mulți ani și, deși au mai dat apoi o șansă relației lor, aceștia nu s-au mai înțeles și au luat-o pe drumuri separate. În timp ce Marius și-a refăcut viața alături de altă femeie, prezentatoarea TV nici nu vrea să audă.

Oana Roman a dezvăluit ce nu mai acceptă într-o viitoare relație, dar și de ce, pentru moment, exclude să intre într-o relație de iubire. Oana Roman a dezvăluit, în emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu, ce nu ar mai putea să accepte de la o viitoare relație amoroasă.

„Aveam nevoie atât de mare de această libertate, mă bucur atât de mult de ea, încât nu vreau să o pierd pentru nimic! Nu știu ce va fi, dar, sincer, cu mâna pe inimă spun că nu simt nevoia. Nu mai vreau să trebuiască să am grijă de nimeni în afară de fiica mea, de Luna, nu mai vreau să mai strâng ciorapi, nu mai vreau să îmi sforăie nimeni, nu mai vreau să mă deranjeze nimeni”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show.

„Eu nu am depins niciodată de un bărbat. Niciodată nu am simțit că dacă nu am un bărbat lângă mine, nu mă pot descurca. Nu am avut niciodată problema asta. Deci, nu știu cum e altfel!”, a declarat Oana Roman.

