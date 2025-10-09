Incidentul s-a petrecut în Béziers, iar școala a alertat imediat poliția locală. Copilul a declarat că a găsit canabisul acasă, ceea ce a determinat autoritățile să investigheze.

În urma percheziției, polițiștii au făcut o descoperire șocantă. S-au găsit 4,5 kilograme de canabis, pregătit pentru vânzare. Această cantitate semnificativă indică o posibilă implicare a părinților în traficul de droguri.

Părinții copilului au fost judecați în regim de urgență. În urma procesului, tatăl a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare, iar mama un an.

Vârsta consumatorilor de droguri a coborât până la 13 ani în România. Deși mai devreme, copiii români fumează tutun și beau alcool. Cum au acces la substanțele interzise, de ce au ajuns să consume, câți bani cheltuie pe droguri și cum cred ei că-i afectează consumul?

