Minorul a ajuns inițial la Spitalul Județean Suceava, după care a fost transferat la Iași. Potrivit publicației locale Monitorul de Suceava, incidentul a avut loc pe 1 iunie într-un cartier din oraș, iar cel care a tras cu arma de tip airsoft este un adolescent în vârstă de 17 ani.

Copilul de 11 ani are „o contuzie forte la nivelul ochiului, cu hemoragie în interiorul ochiului. Pacientul are afectată vederea, este sub tratament și monitorizare în clinica de oftalmologie. Deocamdată, prognosticul funcțional, deci recăpătarea întregii capacități vizuale la nivelul ochiului afectat este rezervat. Copilul va avea nevoie de tratament atât acum, în urgență, cât și mai departe”, a declarat medicul Diana Cimpoieșu.

Un alt caz similar a avut loc recent tot în Suceava. Un copil în vârstă de trei ani a ajuns tot la unitatea medicală din Iași după ce a fost împușcat la nivelul obrazului stâng, posibil cu o armă cu alice.

„Diagnosticul este de plăgi împușcate, posibil alice, cu mai multe zone de corp restant la nivelul obrazului stâng și suborbital stâng, din fericire, fără afectarea vederii. A fost operat de echipa de chirurgie oro-maxilo-facială, s-au extras corpii străini și evoluția postoperatorie a fost una favorabilă”, a explicat Diana Cimpoieșu.

Medicul a precizat că, între timp, copilul de trei ani a fost externat și va reveni la control, iar medicii speră că evoluția lui va fi favorabilă.

