Cum toată lumea cunoaște pe toată lumea, Izabela a mers și ea cu Gheorghe Dincă la ocazie, ”dar eram cu bunica și nu s-a întâmplat nimic”.

Acum ea trăiește un alt coșmar: fostul ei prieten, gelos, i-a intrat de două ori în curte cu toporul, dar poliția din comuna Dioști nu face nimic, tot pe ea o amenință cu amenda.

”Atitudinea poliței împotriva fetei vine probabil din faptul că tatăl Izabelei a fost profesor de română și-i ajuta pe oameni să facă plângerile în care reclamau abuzurile poliției din comună. Tatăl i-a murit la începutul lui iulie și acum polițiștii se răzbună”, spune Sandu Ciobanu, tutorele legal al fetei de 15 ani.

Izabela Biră are 15 ani și este elevă în clasa a X-a la Liceul Pedagogic din Craiova. Mama ei stă în Italia, iar tatăl, Mitrică Biră, a decedat la începutul lui iulie, din cauza cancerului. Izabela a rămas să locuiască singură, în casa părintească, din satul Radomir, având drept tutore legal pe vărul ei Alexandru (Sandu) Ciobanu, care locuiește alături, împreună cu soția lui Mona și copiii lor.

”Devenise gelos și mă bătea”

După moartea tatălui, Izabela a întrerupt relația cu un tânăr de 22 de ani din sat, pe nume Radu Constantin Alexandru. “Devenise gelos și mă bătea. După ce m-am despărțit de el, a început să mă amenințe că mă omoară. L-am blocat pe Facebook, nu i-am mai răspuns la mesaje, dar el continua să trimită amenințări prietenelor mele, zicându-le să mi le transmită”, spune fata.

“A vrut să-mi spargă ușa cu parul”

De la amenințări, fostul prieten a trecut la fapte și, pe 4 iulie, pe la zece noaptea, a intrat în curtea Izabelei.

“Avea un briceag și un par, era îmbrăcat în negru. A încercat să spargă ușa parul, dar n-a rupt decât clanța. Apoi m-a atacat pe mine cu parul. Am avut noroc, doar mi-a șters fruntea. M-a lovit însă peste spate și peste picioare”, relatează unchiul Sandu, care are 48 de ani.

Atacatorul s-a speriat atunci, explică Izabela, „credea că sunt singură acasă, nu cu vărul și verișoara mea, așa că a fugit. Am sunat la 112. După o oră, nu venise nici un echipaj. Am mai sunat o dată. Polițistul de la telefon a spus că ei nu pot să zboare, să aștept”. După o oră și jumătate, a venit și echipajul de la Secția 4 Coșoveni. “Polițiștii erau supărați că am sunat de două ori. Se răsteau la mine: vrei să îți dăm amendă? De ce suni de două ori?”, spune Izabela.

Este vorba despre aceeași secție de poliție care s-a ocupat, într-o primă fază, de cazul dispariției Luizei Melencu. Și despre aceiași polițiști care i-au transmis mamei Luizei că fiica ei “a plecat cu un Făt-Frumos”.

Polițiștii, greu de găsit

După ce au descins, în noaptea de 4 iulie, la casa Izabelei, polițiștii nu au luat nici o măsură.

Tutorele fetei de 15 ani, Sandu Ciobanu, susține că la ei în comună trebuie să te rogi de polițiști, să-și facă datoria, dar asta, doar dacă ai norocul să-i găsești: “Nici măcar nu au întocmit proces verbal, au văzut sângele din fruntea mea, au văzut ușa stricată cu parul. Dar nu s-au dus acasă la băiatul ăla, să îl cerceteze. Ne-au spus să ne ducem a doua zi, pe 5 iulie, să dăm declarație la postul de poliție Dioști”.



”Era lacătul pe ușa poliției. Am așteptat, am așteptat… Nimic. Ne-am dus și în ziua următoare. Tot nimic. Când am dat de ei, la telefon, ne-au spus că au lucruri mult mai importante decât noi”.



După trei zile, seara, atacatorul și încă un tovarăș al lui au intrat din nou în curtea Izabelei. “Aveau o seceră, un topor și un ciocan. Dar eram și noi pregătiți, mai chemasem un prieten în ajutor”, spune vărul Sandu. “Când au văzut că suntem mai mulți, au dat să fugă, s-au împiedicat și au scăpat toporul.

El a fugit, pe tovarășul lui l-am prins și l-am ținut, așteptând să vină poliția”. Poliția a venit, tot după o oră, alt echipaj de la Coșoveni. L-au luat pe tovarășul atacatorului la secție, i-au luat declarație și l-au eliberat. Iar pe atacator l-au căutat, “au dat două ture cu mașina prin sat”, dar nu l-au găsit.



Protecția Copilului: “Te atacă? Închide-ți contul de Facebook”

A trecut o lună de când atacatorul a dat buzna cu parul în curtea Izabelei. Polițiști din Dioști nu i-au dat tânărului nici amendă, nici nu i-au luat declarație, nici nu l-au găsit, deși știe tot satul Radomir, partea comunei Dioști, unde locuiește, spun verii Izabelei.

Fata continuă să primească amenințări cu moartea: “O să-ți tai capul și-l pun în gardul școlii tale”. A sunat și la Protecția Copilului: „Asistenta socială mi-a spus să-mi închid contul de Facebook și m-a amenințat că mă dă în plasament, adică mă scoate din casa mea. A spus că eu sunt de vină, că pun poze pe Facebook”.

“Mă tem să ies după pâine”

Rezumând: o fată de 15 ani cere ajutor de la polițiști, după ce e atacată cu parul și toporul în propria locuință. Polițștii o amenință pe fată că o amendează, dacă mai sună la 112 și atât. Suspectul n-a primit nici măcar un avertisment.



Izabela declară că se teme pentru viața ei.

”Mă tem să ies din curte neînsoțită, mă tem să mă duc după pâine, mă tem de câte ori aud câinii lătrând, mă tem că începe școala”.



Izabela a încheiat clasa a IX-a cu media 9.75, dar se gândește să renunțe la liceu. Verii ei, Sandu și Mona, nu pot merge să o păzească și la Craiova. Sandu își face reproșuri că nu are mușchi mai mari, că nu e genul bătăuș, „în vremea asta”, zice el, „dacă n-ai aici”, arată bicepșii, „nu te respectă nimeni”.

Bună prietenă cu Luiza Melencu, fata dispărută în aprilie și căutată acum de echipe mixte DIICOT – Poliție, Izabela trăiește cu spaima că va avea aceeași soartă ca tânăra din Dioști. „Luiza era cuminte, așezată, învăța bine. Sper că doar a fost răpită și dusă în altă parte, că e în viață”, spune Izabela.

Polițiștii, supărați pe tată, că-i corecta la gramatică

Constantin Florescu, Radu Cristian Teodor și Marius Stancu sunt agenții din Dioști care ar fi amenințat-o cu amenda pe Izabela, în seara de 4 iulie. Sandu Ciobanu crede că polițiștii din comună sunt supărați pe familia Izabelei, din pricina tatălui ei.

Profesorul Mitrică Biră, care a predat 42 de ani la școala din Dioști, i-a reclamat de mai multe ori pe polițiști pentru că nu cunosc limba română și comit greșeli grosolane în procesele verbale sau în celelalte documente pe care le completează.



Tatăl Izabelei, Mitrică Biră îi ajuta pe oamenii din sat, mai puțin știutori de carte, să-și redacteze reclamațiile, sesizările, declarațiile și alte documente necesare în relația cu autoritățile. Îi ajuta “să încondeieze”, după cum se exprimă vărul Izabelei.



Profesorul semnala către superiorii de la Interne și abuzuri ale polițiștilor. De aceea, își explică Sandu Ciobanu, agenții nu au mișcat un deget în cazul Izabelei.

Postul de poliție, o ruină cu lacăt

Un lacăt mare și zăbrele vopsite albastru păzesc postul de poliție din Dioști. Sediul cu etaj arată ca o casă părăsită, cu perdele negre de praf la geamuri, cu o curte plină de buruieni și restul de la niște construcții anexe: cotețe sau toalete.

Un depozit de lemne se află în spatele clădirii, o pungă goală de pufuleți, în găleata de gunoi, plasată strategic lângă intrare, și câteva eugenii pe bancheta din spate a mașinii de poliție parcate în fața clădirii.

Cândva, spun localnicii, la ușa postului se afla o banchetă de lemn, pe care să stea bătrânii din sat, veniți la poliție cu diverse pricini. Acum nu mai e nici o banchetă. Polițiștii ar trece pe la sediu o oră, două zilnic, după care pleacă la treburile lor.

“Au pământuri, mașini, case, nu au timp să se ocupe și de noi”, oftează un bătrân, în timp ce șterge de pantaloni niște corcodușe din pomii de pe marginea drumului.

Agenții de la postul Dioști ar avea numeroase plângeri împotriva lor, depuse de cetățeni, Radu Teodor a fost chiar cercetat pentru că a produs un accident, urcându-se beat la volan, dar toate aceste plângeri și anchete au rămas fără consecințe pentru cariera polițiștilor.

La momentul documentării, secția era închisă. Contactați prin telefon, superiorii lor de la secția Coșoveni, de care ține secția din Dioști și unde a fost înregistrată plângerea pentru dispariția Luizei, au spus: „Singurii care pot vorbi sunt cei de la IPJ Olt”.



