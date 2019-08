De Daniel Conțescu,

Pe 9 iulie, PSD i-a retras sprijinul politic lui Stănescu, pentru că, spune el, i s-a imputat că interacționează mai mult cu oamenii pe pagina personală de Facebook decât pe site-ul primăriei. Așa că Stănescu, inginerul geolog de 33 de ani, a decis că ”nu mai există motive pentru ascunderea gunoiului sub preș”. Biroul lui de la Primărie abundă în diplomele de excelență, iar plasma derulează imagini de la posturile de șțiri, unde cazul Caracal este dezbătut pe larg.

Octavian Stănescu

Libertatea: Domnule Stănescu, care este statutul dumneavoastră în PSD și la Primăria Caracal?

Octavian Stănescu: Pe 9 iulie mi s-a retras sprijinul politic, dar pentru că orașul nu are prefect și subprefect și nu are cine să semneze, am rămas pe poziție. Sunt încă viceprimar. Trebuia să plec din Primărie de săptămâna trecută.

Concret, ce vi s-a reproșat?

În ianuarie 2018 mi s-a imputat că îmi fac campanie elctorală, că interacționez cu oamenii mai mult pe Facebook decât pe site-ul Primăriei. Asta deși ni s-a cerut să fim cât mai prezenți în mediul on-line. Mi s-a transmis s-o las mai moale. După ce mi s-a retras sprijinul, am dat în judecată Primăria și Instituția Prefectului.

Camerele de luat vederi din subsolul primariei

Zilele trecute, presa a dezvăluit că Primăria Caracal ține în depozit aproape 50 de camere de supraveghere care nu au fost montate, însă, pe străzi.

Sistemul a fost cumpărat încă din ianuarie, însă autoritățile au susținut că nu au avut bani și pentru montaj. Viceprimarul explică de ce a fost blocată montarea lor, dar se dezice de ea. Pe motiv că i-au fost suspendate atribuțiile.



Care e situația camerelor de luat vederi care nu au fost instalate de Primărie?

În 2016, reprezentanții SRI ne-au propus să instalăm la intrările în oraș camere de luat vedere. Nu s-a putut face atunci. Era an electoral. Investiția era de 8 miliarde plus 20.000 de lei – studiul de fezabilitate. În 2018, proiectul a fost pe lista de investiții, dar primarul a hotărât să retragă acești bani. Proiectul a revenit în ianuarie 2019, ca obiecte de inventar de 173.630 de lei cu TVA. În subsol sunt circa 50 de camere, vă pot pune la dispoziție imagini de acolo. De ce nu s-a montat, nu știu, că mie mi s-a luat atribuțuinile. Inclusiv cea de a oficia cununii!

Camerele de supraveghere stau încă în pachete

Casa lui Gheorghe Dincă este la ieșirea din oraș spre Craiova, iar camerele de luat vederi ar fi fost de mare ajutor.

În funcție de ce spunea studiul de fezabiltiate, da, ar fi putut ajuta la ora asta.

”Doar dacă ești idiot poți nega așa ceva”

Ce raporturi are Primăria cu Poliția din oraș?

Când eram consilier local, adică înainte să fiu viceprimar, exista o dare de seamă a instituțiilor, Poliție, Jandarmerie, în care eram informați care sunt problemele, câte amenzi s-au dat și altele… Acele rapoarte erau utile. Din 2016, această informare față de Primărie nu mai există.

Există clanuri de interlopi în Caracal?

Nu există oraș fără clanuri mafiote! Nu știu cât de mafiote sunt, dar dacă acum două luni, la DIICOT a dus la audieri câteva sute de persoane, atunci înseamnă că ele există. Doar dacă ești idiot poți nega asta!

Ce-mi puteți spune despre Rădoi, Oacă?

Nu am avut legătură cu ei, așa că nu știu ce pot spune, ca să și pot proba. Că am mai fost în instanță și am pierdut cu dreptatea în mână. Adică știu că, la un moment dat, la firma Safety, care asigură securitatea Primăriei, ar fi fost administrator Remus Rădoi. Dacă spun că este firma lui, iar el nu mai este acum administrator, sunt dat în judecată și pus să probez. Așa că…

Bunica lui a fost la miting în fața primăriei

Când veniți la birou, pe treptele Primăriei vedeți candele aduse pentru Alexandra și mesaje precum ”Corupția ucide”. Nu vă mișcă deloc?

Le-au pus colegele de școală de-ale Alexandrei. Și bunica mea a fost atunci, la respectiva manifestație! Și eu aș fi ieșit! Am un copil de 3 ani. Domnule, lumea nu mai are încredere în instituții. M-a sunat un amic să-mi spună că ”ne-am făcut de rahat, noi, cei din Caracal”. I-am zis că nu noi ne-am făcut de rahat, ci toată România!

Cum se schimbă această stare?

Toți locuitorii din Caracal sunt într-o stare confuză, se simte o mâhnire. A dispărut omenia, să-l întrebi pe om de ce-l doare. Dintr-un oraș liniștit am devenit unul foarte activ. Iar zilele trecute era să sărim în aer, să murim cu toții”

Adică?

În seara zile de 28 iulie, am primit o alertă că există un tren care are o scurgere de prolilenă și că trebuie să eliberăm zona pe o distanță de doi kilometri! Mie, personal, mi s-a transmis să-mi iau soția, copilul și să ies afară din oraș! La 50 de metri de vagon, se depășise de 200 de ori concentrația normală în aer. Au venit specialiștii și au dezamorsat situația. Nenorocirea asta ne mai trebuia!

