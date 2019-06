CORESPONDENȚĂ DIN CHIȘINĂU/ În fața unei crize politice fără precedent, moldovenii încearcă să-și păstreze măcar simțul umorului. Gluma străzii: „Avem două Guverne, în caz că unul se strică”

Jurnaliștii Libertatea Ștefan Pană și Vlad Chirea urmăresc din Republica Moldova, țară în care aproape o treime dintre locuitori au și cetățenie română, deciziile politice ale cele două tabere – coaliţia de ”dezoligarhizare” formată din Igor Dodon şi Maia Sandu, pe de-o parte, și Vladimir Plahotniuc, pe de altă parte – , dar și cum se vede din stradă viitorul țării.

Luni, ora 16. 30. Guvernul, Curtea Constituţională, Parchetul, Ministerul de Interne şi alte câteva instituţii care îl susţin pe actualul premier, Pavel Filip, sunt înconjurate de corturi.

Sute de oameni dorm de 48 de ore în faţa sediilor pe care spun că vor să le apere de ”trădătorii” Igor Dodon, preşedintele suspendat al Republicii Moldova, şi Maia Sandu, premierul nerecunoscut de Curtea Constituţională. Oamenii sunt susţinătorii lui Vladimir Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, din care face parte şi premierul în exerciţiu.

Manifestanţi pro-Plahotniuc, în faţa Guvernului

Nu putem vorbi cu aceşti oameni decât cu foarte mare greutate. Iar seara, sunt păziţi de bărbaţi îmbrăcaţi în negru, care îşi poartă tricourile ca pe un soi de uniforme.

Apărătorii instituțiilor, distribuiți pe sectoare

Fiecare grup de ”apărători ai instituţiilor” este repartizat unei zone anume, care are propria pază. E un detaliu care scapă, involuntar, unei femei pe care o întrebăm dacă a văzut şi ce se întâmplă mai încolo pe bulevard.

”Suntem pe sectoare, nu am fost acolo”, explică ea. Nu vrea să fie filmată sau fotografiată.

Manifestanţii întorc capul şi îşi acoperă faţa când văd că sunt fotografiaţi

Unii jurnalişti moldoveni au fost agresaţi de ”bărbaţii în negru”, iar cu protestatarii au reuşit să discute doar cei care lucrează la televiziunile controlate de Vlad Plahotniuc.

O parte a presei din Chişinău anunţă că nu va mai relata despre acţiunile de la corturi, din cauza acestor agresiuni. Poliţia ar fi asistat pasivă la agresiuni, spun jurnaliştii.

Carabinierii moldoveni (echivalentul jandarmilor din România) păzesc sediul Guvernului

Gluma de la TV: Telespectatorii sunt invitați să găsească rima la „400 de lei de-aş avea…”

La televiziunile din Republica Moldova, la emisiunile matinale se fac glume. Sunt invitaţi telespectatorii să sune şi să găsească rima la ”400 de lei de-aş avea…”. E vorba despre suma care se vehiculează că ar fi fost primită de manifestanţii pro-Plahotniuc pentru a ocupa zonele din fața instituţiilor din Chişinău.

Noi am reuşit să vorbim cu Vlad, care are 22 de ani și vine dintr-un sat de lângă Chişinău, el fiind printre puţinii care acceptă să spună public de ce stă într-un cort din faţa Parchetului.

Vlad, un tânăr din Republica Moldova care i se opune lui Igor Dodon şi Maiei Sandu

El spune că nu a primit nici un ban, ci a venit la Chișinău, alături de trei prieteni, din convingere, dar fără un plan despre ce va face și a ales să rămână în stradă și să susțină partidul lui Plahotniuc pentru că de la acesta a primit ajutor imediat.

Eu cred că cel mai bun partid ar fi PDM. Chiar a demonstrat ajutându-ne. A cumpărat sticle de apă pentru aceşti oameni, care stăm aici de 24 de ore încontinuu, spune el.

Ar fi pus la dispoziţie şi corturile, dar informaţia nu poate fi verificată.

Vlad stă de 24 de ore în cortul din faţa MAI, alături de doi prieteni

Vlad l-a votat pe Dodon în urmă cu patru ani, dar acum îl susține pe Plahotniuc.

”Eu, când am împlinit vârsta frumoasă de 18 ani, când prima dată am fost la vot, am votat Dodon. Auzim zilele ăstea că Dodon s-a sculat şi vinde Moldova Rusiei. El primeşte o sumă oarecare de bani, ca să preia cineva controlul. Noi am ieşit să protestăm. Noi vrem ca Republica Moldova să fie stat independent”, explică Vlad de ce stă în stradă.

„Nu Dodon e capul acestui corp, ci domnul Putin”

Vlad mai spune că nu vrea să plece din ţară, dar va fi nevoit dacă ţara e ”vândută”, fie ruşilor, fie europenilor.

El crede că, momentan, ruşii sunt o ameninţare mai mare: ”E ca şi cum nu Dodon e capul acestui corp, ci domnul Putin. Ca să înţelegeţi”.

Cu jumătate de gură recunoaşte că şi Vlad Plahotniuc, ”Oligarhul”, are păcatele lui, dar PDM a făcut bine în ţară.

Corturile în care stau protestatarii ar fi fost oferite de către partidul lui V. Plahotniuc

”Dacă era doar că furau şi nu făceau nimic, azi nu ne ajutau pe noi cu aceste sticle de apă sau cu corturile. E benefic ce fac ei, ne susţin. Eu cred că ei merită votaţi”, spune Vlad.

„Politicienii nu ştiu a pierde şi a câştiga”

În fața sediului Guvernului, alți manifestanţi aşteaptă să o întoarcă pe Maia Sandu din drum.

Îşi ascund feţele când încerci să îi filmezi. Cât timp stau în stradă, își petrec timpul jucând cărţi, dormind sau discutând despre situația din țară, în soarele arzător de după-amiază.

Unii manifestanţi joacă cărți în faţa instituţiilor din Chişinău

Aşteaptă sosirea Maiei Sandu, care a spus că va veni la sediul Guvernului, dar nu se ştie când. Premierul ales de Parlament, nerecunoscut de Plahotniuc şi de Curtea Constituţională a ţinut deocamdată o şedinţă în sediul Legislativului. Aşteaptă, cel mai probabil, ca Poliţia să treacă de partea ei. Asta nu se întâmplă încă.

Liniştea manifestanților de la Guvern e tulburată de o femeie care începe să îi filmeze. Se iscă o dispută, se aruncă jigniri. Intrusa, locuitor al Chişinăului, îi acuză pe manifestanţi că sunt aduşi cu autocarele, că sunt împotriva drumului european al Moldovei.

În rândul susţinătorilor PDM apare o femeie care îi critică

”Plahotniuc e hoţ, doamnă!”, îi explică ea unei femei.

”Dar Maia Sandu nu e hoaţă?”, vine imediat replica.

”Noi suntem o ţară parlamentară. La noi, politicienii nu ştiu a pierde şi a câştiga. A câştigat cel care a făcut un risc. Socialiştii. Şi blocul ACUM. S-au adunat în Parlament, deci trebuie să ascultăm Parlamentul, nu ce interpretează Curtea Constituţională”, spune ea.

Femeia vorbeşte cu presa, încearcă să explice starea de spirit a locuitorilor din Chişinău, despre care spune că nu sunt uniţi în sentimente cu cei ”aduşi” cu autocarele.

Fiecare tabără o acuză pe cealaltă că îi susţine pe „hoţi”

Manifestanţii comentează printre dinţi, cu mâinile peste gură: ”Ia uitaţi-vă cum vă purtaţi cu poporul!”. ”Eşti învăţată, dar vorbeşti tare frumos!”, spune o altă femeie.

Sunt singurele momente de agitaţie, în timp ce în jur forţe de ordine îmbrăcate în echipament de asalt îşi bălăngăne picioarele pe lespezile din faţa Guvernului. În restul Chişinăului, viaţa merge mai departe. E doar o nouă criză.

”Avem două Guverne, în caz că unul se strică”, se glumeşte.

Maia Sandu pregăteşte proteste

Premierul proeuropean desemnat de Parlament se grăbeşte între Legislativ şi Preşedinţie, aflate la doar câteva zeci de metri distanţă. E urmărită de un grup de tineri care o acuză că a vândut ţara lui Igor Dodon.

Maia Sandu merge la o întânire cu diplomaţii de la Chişinău, pentru a obţine sprijin internaţional. Tinerii strigă după ea ”Trădătoareo!”. Nu le răspunde.

Maia Sandu, înconjurată de protestatari, la ieşirea din Parlament

Maia Sandu e huiduită acum şi de cei care îl susţin pe Vlad Plahotniuc, şi de cei care îl urăsc pe Igor Dodon. Republica Moldova e împărţită între tabere ale căror graniţe sunt în continuă mişcare şi care nu mai seamănă deloc cu taberele de acum o săptămână.

Coaliţia de ”dezoligarhizare”, formată din preşedintele prorus Igor Dodon şi proeuropenii Maia Sandu şi Andrei Năstase, speră la ajutor din exterior pentru a-l convinge pe Plahotniuc să renunţe la putere.

”Este presiune externă. Nu vrem să ajungem la confruntări. Este presiune externă ş, dacă nu va fi suficient, atunci o să chemăm oamenii la proteste, dar sperăm să nu se ajungă acolo”, a spus ea după şedinţa de Guvern.

Mesaje împotriva lui Igor Dodon, în faţa Preşedinţiei

Dificil de spus acum cine va ieşi în stradă să o susţină. Între timp, viitorul Republicii Moldova se decide tot în spatele unor uşi închise.





