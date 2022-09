„Am venit ud de pe traseu si am crezut ca mai am lucruri uscate in cort…. Ce a fost in cort in mare parte s-a udat, tot ce a fost in antreu a fost luat de apa. Noi ne-am udat bine si am avut emotii sa trecem zona prin viitura sa ajungem la cort”, scrie Marcel Neag, cel care a făcut publice imaginile.

Județul Bihor s-a aflat pe 1 septembrie sub cod galben de ploi și vreme rea, potrivit prognozei transmise de ANM. Avertizarea meteorologilor este valabilă și astăzi, 2 septembrie, până la ora 21:00.

