Oamenii au stat la coadă patru ore

Fanii brandului Le Creuset au stat la coadă preț de patru ore pentru a-și putea achiziționa vasele de gătit. Le Creuset și-a anunțat „cel mai mare eveniment” în orașul Andover, adăugând: „Participanții pot cumpăra o gamă de ustensile de gătit premium, inclusiv în culori în ediție limitată, forme rare și alte stiluri unice la prețuri speciale”.

În acest sens, numeroși oameni s-au prezentat la depozitul din orașul menționat mai sus pentru a profita de prețurile mai convenabile, cu oferte de până la jumătate de preț la tăvi, veselă și multe altele. Aceștia au mers pe principiul „primul venit, primul servit”.

În zonă și-au făcut apariția și oamenii legii, care au intervenit pentru a descongestiona traficul. Un influencer care și-a documentat călătoria într-un video pe TikTok a ținut să-i avertizeze pe alții: „Ne-am dus la 7.30 dimineața și a trebuit să așteptăm până la 9. Când am plecat, era încă coadă”.

Poliția a trebui să intervină pentru a fluidiza traficul

Poliția din Hampshire a declarat pentru The Telegraph: „Am fost prezenți pe London Road și pe A3093 în Andover sâmbătă dimineața, în urma unor rapoarte privind aglomerația din zonă.

Am început să primim rapoarte la 9.45 și am intervenit pentru a ajuta la fluidizarea traficului. Traficul a revenit la normal în jurul orei 11.15 și am părăsit zona la scurt timp după aceea”.

Le Creuset sărbătorește anul viitor 100 de ani de existență, iar produsele sale sunt apreciate pentru durabilitate, calitate superioară și pentru gama de culori. Compania are sediul în Fresnoy-le-Grand, în nordul Franței, iar oalele din fontă sunt cele mai populare, fiind fabricate încă de la înființarea companiei.

