„Să vă distrați frumos, să fie cu șaorma pentru toată lumea, să ne spuneți pe TikTok, pe Insta dacă v-a plăcut sau dacă nu. Fiți sinceri, că e cel mai important să fim sinceri. Fiți cât se poate de sinceri, fraților, fiți cuminți, fiți deștepți, dar și distrați-vă pentru că sunteți la vârsta la care trebuie să faceți și chestia asta, cu limită, cât se poate acolo ca să nu faceți prea mari problemuțe”, le-a spus Dorian Popa celor veniți să primească șaorma, cei mai mulți dintre ei fiind tineri.

Nu este prima dată când la un astfel de fast-food se formează cozi la șaorma gratis. În septembrie 2022, sute de persoane au așteptat la coadă, tot după ce se anunțase că va fi oferită șaorma gratis. Și atunci, la eveniment a fost prezent Dorian Popa.

În vârstă de 35 de ani, Dorian Popa este actor, cântăreț și vlogger și are un canal de YouTube cu peste două milioane de abonați.

În luna octombrie, el a fost prins de polițiști sub influența canabisului în timp ce se afla la volan, în zona casei sale din localitatea ilfoveană Domnești.

În urma incidentului, lui Dorian Popa i-a fost reținut permisul auto.

„Greșeala majoră a fost că am condus negândindu-mă dacă corpul meu este curat. Dar obiectiv vorbind, având în vedere repercusiunile pe care le-am simțit în ziua de astăzi, îmi pare rău, sper să nu dezamăgesc pe unii, dar consider că e o greșeală și că am fumat. Am tăria de caracter, și-mi asum tot ce înseamnă vorbele mele din acest moment, să spun că nu voi mai fuma niciodată. Mi-a întors viața pe dos, m-a deranjat foarte tare, pentru că-mi apreciez și îmi doresc de la viața mea rezultate mai mult decât orice”, spunea Dorian Popa în luna decembrie.

