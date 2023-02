Lupta Crenguței-Ioana Dobrea, din comuna suceveană Pătrăuți, cu îngrozitoarea boală care o chinuie de mai bine de trei ani pare una fără de sfârșit. Când medicii păreau că descoperiseră leacul împotriva cancerului care s-a cuibărit în abdomenul fetiței de opt ani, maladia (n.r. – neuroblastom cu lanț ganglionar) și-a arătat iar colții și a mușcat pentru a doua oară din trupul copilei prinse în capcana care îi poate fi fatală. Dimensiunea dramei este cu atât mai cumplită cu cât Crenguța a fost diagnosticată de curând și cu sindromul chilaiditi, o boală extrem de rară, care i-a afectat colonul. Pentru a putea supraviețui atacurilor acestor maladii, fetița are nevoie de peste 20.000 de lei lunar necesari tratamentelor.

Acum trei ani, medicii i-au descoperit în abdomen o tumoră de două kilograme

Crenguța – mica eroină care se agață cu disperare de fiecare clipă de viață – a fost prinsă în vâltoarea luptei pentru supraviețuire în urmă cu ceva mai bine de trei ani. La acea vreme, starea de sănătate a micuței s-a depreciat din senin: abdomenul a început să o doară și să se umfle inexplicabil. Cum primele investigații medicale nu au făcut lumină asupra cauzelor care făceau ca fata să se usuce pe picioare, părinții ei au continuat să ceară specialiștilor analize suplimentare, fără însă să bănuiască vreo clipă ce nenorocire avea să se abată asupra fetiței lor.

Tratată inițial pentru afecțiuni gastrice

Investigațiile computerizate (RMN, CT) făcute în cele două luni care aveau să se scurgă de la apariția primelor simptome de nici un doctor înțelese au scos la iveală dimensiunea tragediei. Crenguța – inițial tratată pentru afecțiuni digestive banale – a fost diagnosticată la „județeanul” din Suceava cu neuroblastom cu lanț ganglionar cu afectarea nervilor periferici. Cancer abdominal confirmat la Iași, unde fetița a fost transferată rapid! O tumoră de aproape două kilograme îi crescuse în abdomen și îi afectase pancreasul, ficatul, plămânii și intestinele…

„Am luptat pentru fiecare secundă din viața ei”

„Nimeni nu și-a dat seama ce are copilașul nostru. Abia după vreo două luni de investigații amănunțite am aflat nenorocirea. Am crezut că nu e adevărat… Nici o clipă nu ne-am gândit că Crenguța poate să aibă o boală atât de gravă. Dar nu ne-am lăsat, am luptat pentru fiecare secundă din viața ei și, iată, am reușit”, ne-a spus Alina-Elvira Dobrea (35 de ani), mama Crenguței.

Doctorii nu i-au dat nici o șansă de supraviețuire Crenguței

Au urmat ani de luptă cu boala, lungi cât o viață de om, răstimp presărat cu momente crunte în care părinții au crezut că micuța lor fetiță (unul dintre cei patru copii ai familiei) va păși în lumea de dincolo. Cu șanse zero de supraviețuire, în 2020, Crenguța – aflată acum în programul de susținere al Fundației Ringier România – a fost externată din spital pe semnătura mamei, care a sperat până în ultima clipă că fetița ei poate fi totuși salvată din ghearele reci ale morții.

Copila intrase în comă în timpul ședințelor de chimioterapie pentru că organismul nu i-a mai rezistat, iar medicii ridicau din umeri în fața situației considerate fără ieșire…

„Aproape un an i-au fost făcute perfuzii și minunea s-a întâmplat!”

„În 2020, oncologii m-au trimis cu ea la o unitate specializtă în tratamente paliative… Mi-au spus că moare în trei săptămâni… Atunci am luat-o acasă pe semnătură. Era în comă… Ne-am spus că, dacă e să o pierdem, măcar să-și dea ultima suflare acasă. Dar nu ne-am lăsat, nu am acceptat să-mi pierd fetița și am continuat cu un tratament injectabil recomandat de alți medici. Aproape un an i-au fost făcute perfuzii și minunea s-a întâmplat! Crenguța noastră și-a revenit! Atunci am trecut la un tratament cu pastile și prafuri”, își amintește mama Crenguței.

Crenguța, la un pas de vindecare

Acela a fost momentul în care Crenguța a pornit-o pe drumul vindecării. Încet, încet, tumora gigant care a fost la un pas să-i curme viața s-a „topit” sub acțiunea noului tratament (pastile, prafuri și seruri) administrat lună de lună la recomandarea specialiștilor care au gândit o nouă schemă personalizată. La unul dintre controalele programate, oncologii au observat că din tumoră rămăsese doar o „bobiță” de câțiva milimetri! O victorie uriașă în fața cancerului extrem de agresiv. Crenguța se năștea a doua oară.

Cancerul a lovit-o a doua oară pe fetiță

Atunci, în fața rezultatelor care arătau că boala poate fi înfrântă, toată lumea a crezut că fetița este la un pas de vindecare. Însă, din nefericire, lucrurile au luat brusc o întorsătură cumplită. În urma unor investigații computerizate efectuate acum câteva săptămâni, oncologii au observat că tumora nu mai era milimetrică, ci crescuse cu peste trei centimetri. Adică ajunsese la dimensiunile de acum un an și ceva! Cancerul a lovit a doua oară!

„Crenguța are nevoie de acest tratament lunar ca de aer”

„Cât timp am reușit, cu eforturi uriașe, să facem rost de bani pentru tratament, lucrurile au mers bine. Tumora s-a micșorat până ce a ajuns milimetrică, iar Crenguța se simțea din ce în ce mai bine. Costurile uriașe ale medicației, aproximativ 20.000 de lei lunar, ne-au îngenuncheat… Au fost perioade în care nu am putut să ajung la doctor cu fetița din cauza lipsei banilor. Cu tratamentul întrerupt, tumora a crescut. Cancerul a lovit iar…

„Fără aceste medicamente nu se știe ce se va întâmpla…”

Crenguța are nevoie de acest tratament lunar ca de aer. E vorba de 60 de pastile, șase tipuri de prafuri și trei feluri de seruri, tratament împărțit pentru patru momente ale zilei. Fără aceste medicamente nu se știe ce se va întâmpla… Ne rugăm bunului Dumnezeu ca oameni cu suflet să ne audă strigătul de ajutor și, prin intermediul Fundației Ringier România, să ne fie alături. Orice bănuț e important pentru fetița noastră, a cărei stare de sănătate s-a depreciat rapid”, este apelul disperat al mamei Crenguței.

Două tratamente pentru salvarea vieții Crenguței

Lupta pentru supraviețuire este cu atât mai acerbă, deoarece Crenguța – care nu mai poate să mănânce și trece prin stări de vomă și dureri abdominale zilnice – a fost diagnosticată și cu sindromul chilaiditi, o maladie extrem de rară care i-a afectat colonul. Pentru a putea privi spre viitor, fetiței îi trebuie cei 20.000 de lei lunar pentru a urma cele două tratamente salvatoare: unul pentru cancerul abdominal și unul pentru sindromul chiliaditi.

„Uniți pentru Crenguța”

În speranța că vor reuși să adune cei 20.000 de lei lunar, părinții Crenguței au deschis pe Facebook o pagină de susținere – „Uniți pentru Crenguța” -, unde se pot face donații, se pot organiza evenimente caritabile, licitații, dar și vânzări de bunuri și servicii.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face donând în următoarele conturi ale Fundației Ringier România:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EUR

Donează online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 11 ani la rubrica AJUTA COPIII

