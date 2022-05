Vineri, 29 aprilie, indicele în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă era de 4,95%, iar astăzi, 2 mai, a depășit pragul de 5% pe an.

Un nivel mai mare al indicelui ROBOR s-a înregistrat pe 3 aprilie 2013, când a fost 5,03% pe an. La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 era de 1,98%, a notat Agerpres.

Indicele la 6 luni, folosit la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la pragul de 5,13% pe an, de la 5,04% vineri, arată datele BNR. Totodată, indicele ROBOR la 12 luni a crescut la 5,19% pe an, de la 5,11% pe an anterior.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

