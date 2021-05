„Doi iubiţi îşi reproșează vrute şi nevrute, după ce au visat să aibă relaţie bazată pe iubire şi încredere. De vină ar fi comportamentul fiecăruia dintre ei”, spune moderatoarea emisiunii, Mirela Vaida, atunci când îi introduce pe cei doi.

Apoi este prezentată povestea celor doi, în timp ce pe ecran apare burtiera „Ramona și Irinel, dragoste cu năbădăi”.

„Cei doi îşi descriu relaţia diferit. El se simte veşnic îndrăgostit, în timp ce ea se simte ca o prizonieră, în temniţă”, este descrierea făcută de echipa Acces Direct pentru cei doi.

Femeia a spus apoi că a fost bătută constant, că a ajuns și în spital, dar și că de fiecare dată când voia să plece de acasă era amenințată cu moartea

L-am iertat forţată de el, mi-a spart capul, am intrat în spital, m-am dus la ai mei, dar a venit după mine acolo. Mi-a spus că dacă nu mă întorc acasă la el ştie că viaţa lui nu mai are niciun rost, nu vrea să-şi mai refacă viaţa, el intră în puşcărie şi pe mine mă bagă în pământ. Eu nu îl iubesc în momentul de faţă şi nu ştiu dacă l-am iubit vreodată. Şi totuşi stau lângă el sechestrată, ţinută forţat.

Relația celor doi este apoi comentată de moderatoare alături de Mara Bănică și Sorin Ovidiu Bălan, care nu îi iau apărarea femeii, ci tratează cu cinism problemele semnalate de ea.

Mirela Vaida: Aţi văzut cele două personaje?

Mara Bănică: Sunt super personaje. Mie mi-au plăcut foarte mult

Mirela Vaida: Deşi spun că se iubesc, ei nu pot fi fericiţi niciodată pentru fiindcă viaţa lor se duce numai aşa.

Mara Bănică: Cred că aşa se iubesc.

Sorin Ovidiu Bălan: Aşa este iubirea.

Mirela Vaida: Şi asta e iubire?

Sorin Ovidiu Bălan: Este o variantă de iubire.

Emisiunea continuă cu intrarea celor doi în platou, iar Mara Bănică le spune că seamănă ca doi fraţi. „Oamenii care se iubesc încep să semene”, completează Sorin Ovidiu Bălan.

Ramona începe să spună că nu i-a plăcut de el încă de la început. „Nu mi-a plăcut de la început de el, pentru că aşa cum am spus şi în material nu mi-a plăcut de el cum se comportă. E aşa rece, urâcios, răutăcios”, precizează Ramona.

Pe ecran se intercalează burtierele: „Ramona şi Irinel, dragoste cu năbădăi”, „Ramona, ameninţată cu moartea de Irinel”.

De la bun început nu am avut voie să ies ori să stau de vorbă cu absolut nimeni, nici că e femeie, nici că e bărbat. Nu am voie să întreb de vorbă pe nimeni. Dacă trec pe lângă cineva trebuie să las capul în jos şi să întorc capul. De trei ani nu am avut niciodată credit pe telefon, pentru că asta a fost interzis. Eu nu pot suna pe nimeni.

