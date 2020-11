Medicul Cristian Oancea a atras atenția că ignorarea regulilor sanitare te pot ”duce” în spital.

”Din nefericire, pacienții tineri vin cu forme severe de boală. Această insuficiență respiratorie, ca unic simptom la unii pacienți, apare când distrucția pulmonară este severă. Abia atunci când ai 70% din plămân afectat simți această sete de aer”, a declarat Cristian Oancea la B1 TV.

”Ignorarea regulilor de bun simț pot să te ducă în spital. Am avut și copii la ATI, dar i-am salvat și sunt sănătoși. Ce am avut acum, am avut cu comorbidități”

Cristian Oancea, managerul spitalului ”Victor Babeș”: