Cristina a rămas paralizată și nu vorbește după o operație pe cord. Fata are nevoie de 5.000 de euro pentru o injecție cu celule stem, singurul tratament care-i poate alina chinul

În urmă cu aproape trei ani, Cristina Adriana Lefter, din Chitila, județul Ilfov, intra în sala de operație pentru înlocuirea unei valve la inimă. Tatăl ei, Marian, 50 de ani, a ținut-o de mână până la blocul operator. A încurajat-o. S-au despărțit zâmbind. Când a ieșit din sală, fetița, care avea ceva mai mult de 12 ani, nu mai era aceeași. Nu mai vorbea, nu mai mișca un deget. Era în comă. “Encefalopatie hipoxică severă”, au scris medicii în fișa ei. Un diagnostic crunt, ce a schimbat complet destinul unui copil care acum are nevoie de ajutorul semenilor. O injecție cu celule stem i-ar întreține flacăra speranței într-o viață mai puțin chinuită, dar pentru asta Cristina are nevoie de 5.000 de euro.

Malformația congenitală de la inimă cu care fata a venit pe lume – tetralogie fallot – nu a împiedicat-o să ducă o viață normală. Chiar dacă, la vârsta de 5 ani, Cristina a fost nevoită să urce pentru prima oară pe masa de operație, pentru ca specialiștii să-i pună un soi de “petic” pe gaura din cord. O barieră care să oprească trecerea fluxului de sânge din inimă direct în plămâni. Copilul a ajuns școlar, ba chiar unul premiant, pentru care notele de zece erau o obișnuință. Însă odată cu creșterea, medicii au recomandat o nouă intervenție chirurgicală, deoarece inima crescuse, iar acel “petic” rămăsese mic și exista iar riscul ca plămânii să fie inundați cu sânge.

“Prima oară, în 2005, când fetița mea avea 5 ani și jumătate, totul a mers foarte bine. I-au pus acel petic acolo și ne-am văzut de viață. Însă, odată cu creșterea, specialiștii au recomandat o nouă operație. Trebuia înlocuită o valvă pulmonară cu una biologică pentru ca sângele de la inimă să nu ajungă în plămâni. Am acceptat a doua intervenție pentru că știam cam ce va urma. Însă de data asta nu a mai fost așa cum ne așteptam… Lucrurile au scăpat complet de sub control…”, povestește Marian Lefter, tatăl Cristinei.

Toate asigurările medicilor de la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș pe care tatăl le-a primit înainte de intervenția chirurgicală s-au dovedit a fi departe de adevărul crunt. Ceva s-a întâmplat acolo, în timpul operației, aorta Cristinei a plesnit. Medicii au resuscitat-o, au reglat fluxul de sânge, dar creierul fetei a fost privat de aer mult prea mult timp.

Tatăl ei vorbește, în baza documentelor medicale pe care le deține, de 12 minute! 12 minute cât o viață complet distrusă! Când a ieșit din operație, Cristina nu mai era același copil. Nu mai vorbea, nu mai mișca nici măcar un deget. Se întâmpla acum mai bine de trei ani, în primăvara lui 2017.

“Am ținut-o de mână până la ușa blocului operator. Am vorbit, am încurajat-o…«Tati, să ai grijă de mine. Să stai lângă mine. Te iubesc mult de tot!», așa mi-a spus… A fost ultima oară când i-am auzit glasul… Când a ieșit de acolo, după opt ore, fetița mea premiantă, un copil de zece pe linie, era o legumă. Nu mai mișca nici măcar un deget, nu mai vorbea… Mi-au spus că i-a cedat aorta și că a stat fără aer 12 minute… Mă uitam la copilașul meu și nu-mi venea să cred ce văd… Am izbucnit în plâns și am leșinat… Primisem asigurări că e o operație prin care putem trece ușor… Nu a fost așa…”, rememorează tatăl Cristinei momentele de dinaintea operației fetiței lui.