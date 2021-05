El îi cere guvernatorului Băncii Naționale să o angajeze la crama sa în cazul în care „are o datorie” față de fostul premier.

Înțeleg că dl Mugur Isărescu are o datorie la dna Dăncilă de pe când cuplul Dragnea-Vâlcov Cavou umbla să-l scoată din funcție – dar de ce n-a angajat-o la el la cramă, că ie națională are? Cristian Tudor Popescu:

El arată că Adrian Vasilescu, consilierul lui Mugur Isărescu, prin argumentul Viorica Dăncilă „cunoaște oameni ecologiști, din zona verde, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea”, îl transformă pe fostul premier într-un „șperaclu”.

„Dacă mandibulezi avec un barosan european la o masă, când te ridici ești înconjurată de o aură care-ți deschide toate ușile, mai ceva ca un șperaclu”, scrie gazetarul.

Oare cum o fi reușit BNR s-o smulgă pe această Messi a consultanței din brațele larg deschise ale firmelor private? Rămâne un mister.

Cristian Tudor Popescu:

CTP mai amintește lipsa Vioricăi Dăncilă de la masa deciziilor în mandatul de premier și ironizează aplecarea BNR spre sectorul ecologic, verde.

„Avva BNR ne mai spune că persoana căreia i se oferea cu generozitate, de către Dragnea și Tăriceanu, posibilitatea să meargă la coafor când se discuta bugetul de stat și ea era prim-ministru «a schimbat vorbe» cu oameni ecologiști, din zona verde. Verde – nu știam că România se zbate să intre în zona dolarului, credeam că e vorba de euro. Iar vorbele pe care le-a schimbat în limbi cu verzii și cu oameni de alte culori, e-adevărat, deși numai două, au o bogăție de sensuri care le fac imposibil de descifrat chiar și de superspărgătorii de coduri CIA și Mossad: Yes, yes, he, he…”, completează CTP.

El amintește de atitudinea agresivă a Vioricăi Dăncilă din momentul când a refuzat în Parlamentul European să dea explicații privind modificarea legislației din justiției și se întreabă: „dacă doamna prim-ministru ar reuși să treacă un concurs pentru un post de ușieră la Bruxelles…”.

BNR a confirmat marți că fostul premier Viorica Dăncilă a fost numit consultant de strategie al BNR. De la 1 mai, într-un alt birou înființat anul trecut, respectiv Biroul Bănci Centrale, se află Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării între 2000 și 2004, au mai arătat reprezentanții BNR.

