„I-aș întreba pe toți votanții din turul 1 ai lui Klaus Iohannis și pe cei care nu au votat-o pe doamna Dăncilă și care au de gând să nu vină la vot pentru că nu are loc o dezbatere: dumneavoastră ați vrea să vă întâlniți cu Dăncilă? Dumneavoastră personal, ca votant, ați vrea să vă întâlniți și să aveți o discuție intelectuală cu această doamnă?”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

CTP crede că Iohannis ar salva-o pe Dăncilă dacă ar accepta o întâlnire electorală cu aceasta.

„Cu cine vreți să se întâlnească Klaus Iohannis? Cu o persoană care a scăpat partidul de sub control – doamna Dăncilă se face de râs acum, în ședința PSD, și s-o salveze domnul Iohannis invitând-o la dezbatere?”, a spus CTP.

Am văzut toate dezbaterile de tur 2 din 1990 și până acum, pe una dintre ele am și moderat-o, și niciodată nu a fost prezent în dezbatere un candidat cu nivel intelectual și mental atât de jos. Cristian Tudor Popescu:

Gazetarul consideră că Iohannis nu ar câștiga nimic din această întâlnire ”cu un candidat aflat atât de jos din toate punctele de vedere sub tine”.

CTP: Iohannis ar trebui să se întâlnească cu jurnaliștii

”Când te întâlnești – e o chestiune tehnică aici – cu cineva aflat în această condiție și mai are și vreo 15 puncte sub tine, comiți o greșeală uriașă. Nu te întâlnești cu un candidat aflat atât de jos din toate punctele de vedere sub tine.

Doamna Dăncilă, prin simpla prezență acolo, având în vedere nivelul jos la care se află, nu poate decât să câștige.

Domnul Iohannis ce să câștige? Eu sunt de acord cu această decizie a președintelui”, a continuat gazetarul.

„Însă, dacă președintele nu face cel puțin o dezbatere liberă cu ziariștii, care după părerea mea va fi mult mai grea decât una cu Viorica Dăncilă, o dezbatere în care să i se pună întrebări de către toată lumea prezentă în sală, dacă nu face o astfel de dezbatere, atunci nu e în regulă.

Va fi întrebat de atâtea lucruri pe care nu le-a lămurit, evident că jurnaliștii îl vor întreba, au memorie bună”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Iar dacă Iohannis se va rezuma la declarații de presă, acest lucru ar fi „jignitor”, a adăugat gazetarul.

