„Vorbeați de valul de ură pe care l-a trezit postarea domnului Bucur. Dar cum a formulat domnul Bucur intervenția domniei sale? Acea primă frază. Cum zice acolo? Aha! Vasăzică, dânsul provoacă, pur și simplu! De ce trebuia să înceapă cu această propoziție? În caz că nu aveați pe cine să înjurați, uite, vă dau eu un motiv să mă înjurați pe mine, înjurați-mă! Este în mod evident o atitudine teatrală, să-i spunem, cinematografică a domnului Bucur, din pricina acestei propoziții. N-a spus, simplu, «Domne, eu nu port mască, nu mă vaccinez pentru că…». Și putea să vină cu niște argumente raționale în favoarea acestei decizii”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

Apoi a continuat, dând drept exemplu propria sa atitudine: „De pildă, am spus și eu aici cu mult înainte de Iohannis, de Cîțu și de cei care s-au vaccinat public, că mă ofer să mă vaccinez public pentru a crește încrederea în vaccin, pentru a arăta că nu se întâmplă nimic rău. Deci am făcut și eu un gest public legat de vaccin, ca și domnul Bucur. Avem același drept de exprimare publică, numai că eu am argumentat. Am spus de ce fac asta, de ce mă vaccinez, am adus argumente științifice, am adus fapte, date cu respectivii care s-au vaccinat”.

„Domnul Bucur nu aduce niciun argument de această natură, începe în stilul ăsta, «hai, înjurați-mă!». Bineînțeles că aceia care se ocupă cu asta pe net au răspuns acestei generoase invitații a domnului Bucur și au venit cu respectivele zoaie pe care le aruncă acolo. Au același drept acești inși, ca și domnul Bucur, să se exprime”, a precizat CTP.

Domnul Bucur putea să stea acasă, să-și vadă de viață, să nu poarte mască și să nu se vaccineze, dar să nu comunice lucrul acesta. A considerat că trebuie să-l comunice și chiar în acest mod provocator. Foarte bine! Acești inși au dreptul și ei să răspundă după cum îi taie capul, în numele libertății de exprimare pe care o apără domnul Bucur. CTP, despre postarea actorului Dragoș Bucur:

„Mai jos ce spune domnul Bucur? «Celor ce aleg să înjure și să atace îi sfătuiesc să se gândească la faptul că în curând s-ar putea să fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima, sau chiar ataca, nici o idee sau o părere. Cred că ne apropiem de acel moment și nu vreau să particip la crearea lui» Hai să-nnebunesc! Pe bune! Se apropie dictatura lui Cîțu-Mîțu, a lui Iohannis… a lui Iohannis mai puțin, că n-are timp să instituie dictatura, că se duce la schi, și a lui Șică Orban. Ăștia o să instituie dictatura. Că despre asta vorbește domnul Bucur, care este un erou”, consideră CTP.

Apoi, gazetarul a precizat: „Domnul Bucur nu face asta pentru că nu este convins de argumentele legate de eficiența vaccinului, de faptul că nu are reacții adverse grave. Nu! Ci pentru că vrea să fie un erou al luptei împotriva dictaturii pe care o introduc USR-iștii și PNL-iștii, care sunt foarte ocupați în clipa de față să-și spargă capetele unii altora, deci nu cred să aibă timp să mai bage și o dictatură”.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră că actorul Dragoș Bucur se eroizează și că are o „postură, pentru mine ridicolă, postură de luptător” împotriva unei așa-zise dictaturi medicale, făcând o comparație cu situația din România dinainte de 1989.

„Și domnul Bucur vorbește despre asta, eroizându-se, dânsul are vreo 40 și ceva de ani, n-a prins ceaușismul. Se alătură altor inși, ceva mai în vârstă decât el, care, tot așa, «luptă, domne, luptă cu masca. Luptă cu guvernul, cu Iohannis, cu Orban, cu dictatura medicală», ei fiind înainte de 89 de meserie turnători, în paralel cu ce meserie aveau, așa apar acum în spațiul public, scriind pe site, cunoscuți dinainte de 89, jurnaliști, ei fiind de meserie turnători la Securitate. Cu nume de cod. Și acum sunt luptători.

«Luptă, domne, luptă cu dictatura care vine peste noi». Din păcate, domnul Dragoș Bucur se alătură prin această postură, pentru mine ridicolă, postură de luptător. Adică, noi, ăștia, care purtăm mască și respectăm regulile, suntem niște fricoși, lași. Cine-ți bagă, domle, pumnul în gură? Vaccinul nu e obligatoriu, dimpotrivă, iată că lumea face coadă, nu sunt destule vaccinuri. Cu care dictatură luptă domnul actor Bucur?”.

Nu porți mască, încalci legea. Că nu vrei să te vaccinezi? În regulă, foarte bine, respect, să fii sănătos! Dar că nu poartă mască este o incitare la nerespectarea legii. CTP:

În final, Cristian Tudor Popescu a precizat despre Dragoș Bucur că este un actor bun, dar că se alătură unor personaje precum „senatoarea Cascada Urlătoarea, aceea, sau individul ăla cu ocupație incertă, Cataramă”.

„Mie îmi pare rău că domnul Bucur se alătură, în mod mecanic, dar se alătură, unor personaje ca senatoarea Cascada Urlătoarea, aceea, sau individul ăla cu ocupație incertă, Cataramă, sau cârciumarul, comicul cârciumar, cântărețul Bittman… Îmi pare rău că intră în acest club «select» domnul Bucur, pentru că eu îl consider o persoană de altă calitate umană. Nu știu de ce a ales să facă lucrul acesta”, a încheiat CTP.

