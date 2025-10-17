Amendă de 500 lei

Incidentul a avut loc 16 octombrie, în jurul orei 11:30. Conducătorul auto a pătruns în mod neautorizat în Grădina Publică din Târgu Jiu. Potrivit Poliției Locale, șoferul nu a respectat restricțiile de circulație care interzic accesul autoturismelor în această zonă protejată.

„Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 lei, conform H.C.L nr. 337 din 2023, pentru nerespectarea normelor de acces în zonele destinate pietonilor”, a transmis Poliția Locală Târgu Jiu.

Incidentul nu a cauzat niciun fel de pagube monumentului.

Poarta Sărutului, un simbol al iubirii, vieții și sacrificiului

Poarta Sărutului este o sculptură în piatră realizată de Constantin Brâncuși, parte a Ansamblului Monumental din Târgu Jiu. Ea a fost sculptată în anul 1938, de la începutul verii și până la 20 septembrie când Brâncuși a plecat la Paris. „Motivul decorativ este cel al «Sărutului» brâncușian, care apare pe fiecare latură a celor doi stâlpi și pe lintou (sub forma a 40 de cupluri stilizate)”, menționează Centrul brâncuși.

„Întrebat despre semnificația simbolului rotund secționat de pe stâlpi, artistul a răspuns: «Nu vedeți acești ochi? Profilurile celor doi ochi? Aceste emisfere reprezintă dragostea. Ce rămâne în amintirea celorlalți după moarte? Amintirea ochilor, a privirilor cu care ne-am arătat dragostea pentru oameni și pentru lume»”, potrivit sursei citate.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Ansamblul Monumental din Târgu Jiu, cunoscut ca Ansamblul „Calea Eroilor”, este o operă de sculptură monumentală creată de Constantin Brâncuși și dedicată eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Acesta este compus din patru elemente principale situate pe o axă lungă de 1275 metri, orientată de la apus spre răsărit:

– Masa tăcerii: o masă sculptată din calcar, simbolizând masa dinaintea bătăliei, un loc de reculegere și tăcere.

– Aleea scaunelor: o serie de scaune stilizate dispuse de-a lungul aleii, ce marchează drumul spre luptă.

– Poarta sărutului: un arc monumental cu motive stilizate de sărut, simbol al iubirii, vieții și sacrificiului.

– Coloana fără sfârșit: o coloană înaltă și spiralat, realizată din metal, care simbolizează eternitatea și mărirea spirituală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE