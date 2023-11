În primăvara acestui an, înainte de să afle de boala cruntă de care suferea, Rona Hartner anunța că fiica ei și-a luat un an sabatic și că a renunțat la școală pentru un an. Rita Sumalya își dorea foarte mult ca în acest an să urmeze cursuri pentru a fi hairstylist.

„Anul acesta mi-am luat un an sabatic mamă-fiică, să descoperim mai multe lucruri împreună. Și o iau cu mine peste tot. Îmi dau seama că la 18 ani va pleca pe drumul ei, între șapte ani și acum a fost numai și numai la școală. Și eu de fiecare dată când plecam în România, ea rămânea cu mama. Iar eu, ca artistă, am simțit o suferință destul de mare. De aceea am optat să facă o școală acasă, este în Franța, și în același timp să mă urmeze peste tot. Home schooling, cu școală de modeling, cu alte chestii. Nu prea îi place la școală cu foarte mulți copii, colegii nu au fost prea cool. Așa că home schooling îi convine mai mult. Vrea să facă un curs de hair styling, pe culoare bio, va face și modeling. Și avem și un film în care va juca. A mai jucat, deja, în trei filme. Și e basistă”, povestea Rona Hartner.

Rita Hartner a obținut o diplomă internațională în urma participării la cursurile de la Syma Make Up Studio, una dintre cele mai cunoscute școli din Franța care se ocupă de beauty. „Ea va veni cu mine peste tot. Am decis să își facă școala acasă, să își dea și Bacalaureatul acasă. Ea vrea să își facă și o trupă de bas, joacă și în scurtmetraje, pentru filme ea trebuie să fie disponibilă”, mai spunea regretata artistă despre fiica ei.

Rita își dorea să calce pe urmele mamei sale

Rita s-a născut în Franța și este fiica Ronei Hartner din relația cu dansatorul Rocco Sedano. „Este basistă de chitară electrică, își face propria trupă anul acesta. Acum deocamdată a luat lecții și își depășește niște frici, pe care le aveam și eu la vârsta ei. Ea se analizează mult mai mult. La 18 ani poate să apară pe media online, înainte nu. Nu știu dacă se va putea împăca într-o zi cu imaginea de astăzi, dacă o las să iasă acum, acum trebuie să încerce, trebuie să greșească, acum trebuie să nu o vadă nimeni și când iese să rupă”, spunea artista acum câteva luni pentru impact.ro.

Rona Hartner și-a dorit un nume special pentru fiica ei, astfel că a botezat-o Rita Sumalya. „Am vrut să îi dau un nume quechuan ca să nu își uite originile din Argentina, mai precis de la indienii quechuan de unde vine străbunica ei, din partea tatălui. Am ales Sumalya care înseamnă „lumină frumoasă” și pe urma i-am pus și numele sfintei mele preferate, Sfânta Rita, și atunci are cele două nume”

Rona Hartner își anunțase fiica despre problemele de sănătate

Rita locuia alături de mama ei în Franța și îi era cel mai mare sprijin în ultima perioadă. Adolescenta o însoțea pe Rita Hartner la medic și a fost de față atunci când medicul îi recomandase artistei să-și facă testamentul.

„Fata mea locuiește la mine. Fata mea este fata mea. În primul rând, a fost șocul oribil, atunci când a aflat. Era cu mine la consultație și chiar mi-a spus doctorul: «Duceți-vă cu fiica dumneavoastră, să vă faceți testamentul». A fost un șoc groaznic, dar nu mi-a arătat că plânge. S-a dus în camera ei să plângă, ca să nu mă dezamăgească, dar eu i-am spus foarte clar că «Mami, dacă muream, chiar mi-ar fi fost foarte dor de tine și aș fi plecat chiar tristă»”, povestea Rona Hartner, la Antena Stars, la începutul lunii septembrie.

