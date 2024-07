Culisele răfuielilor dintre doi baroni de Giurgiu. De ce l-a dat Dan Păsat pe adversarul său, Niculae Bădălău, pe mâna procurorilor DNA

Niculae Bădălău încearcă să scape de dosarul penal în care este acuzat de procurorii DNA de trafic de influență și complicitate la dare de mită. Pe data de 9 februarie 2024, Tribunalul Giurgiu a confirmat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății, însă fostul senator PSD a contestat soluția la Curtea de Apel București, unde are termen pe 26 septembrie.

Denunțător în acest dosar este chiar Dan Păsat, care l-a dat pe Niculae Bădălău „pe mâna” procurorilor DNA, susținând că acesta din urmă i-ar fi dat bani pentru atribuirea cu dedicație a unui contract de reabilitare a rețelei de apă din localitatea Bucșani către o firma „de casă” a familiei Bădălău, SC Samby Impex SRL, administrată de Elena Matache.

„Inculpatul Bădălău Niculae, prin intermediul celeilalte persoane cercetate în prezenta cauză, i-ar fi oferit primarului (n.r. – Dan Păsat) mai multe sume de bani pentru ca, în schimb, acesta să efectueze în continuare plățile către firma respectivă, chiar și pentru lucrări neconforme.

În același context, la data de 19 noiembrie 2022, inculpatul Bădălău Niculae i-ar fi promis primarului remiterea unui procent de 7% (170.000 de euro) din valoarea contractului menționat mai sus, dar și dintr-un viitor contract a cărui atribuire urmărea să o obțină pentru aceeași firmă, de la primăria respectivă.

Ulterior, în data de 25 noiembrie 2022, prin intermediul aceluiași om de afaceri, inculpatul Bădălău Niculae i-ar fi remis edilului 35.000 de lei, reprezentând o parte din suma de bani promisă în legătură cu contractul în derulare”, arată procurorii DNA.

Într-un dosar separat, dar legat de aceleași fapte de dare de mită și trafic de influență, procurorii l-au trimis în judecată și pe afaceristul Gabriel Bădălău, fiul fostului senator PSD:

„În contextul derulării unui contract încheiat de primăria unei comune cu o asociere de firme (din care făcea parte și societatea administrată în fapt de inculpat), ce avea ca obiect «Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna (Bucșani – n.r.), județul Giurgiu», în lunile octombrie 2021 și noiembrie 2022, omul de afaceri, cercetat în prezenta cauză, împreună cu o altă persoană, i-ar fi oferit bani, prin intermediar, primarului comunei respective.

Tot în luna noiembrie 2022, aceluiași edil (Dan Păsat – n.r.), i-ar fi promis un procent de 7% (344.000 de lei) din valoarea contractului, pentru ca, în schimb, acesta din urmă să efectueze în continuare plățile către firma respectivă, chiar și pentru lucrări neconforme.

În scopul menționat mai sus, la data de 25 noiembrie 2022, prin același intermediar (Elena Matache – n.r.), i-ar fi fost remisă primarului suma de 35.000 de lei, reprezentând o primă tranșă din suma promisă inițial”, rețin procurorii DNA.

Din actele dosarului rezultă că Niculae Bădălău încerca îl determine pe edilul din Bucșani, Dan Păsat, să reabiliteze sistemul de alimentare cu apă potabilă al comunei Bușani tot cu SC Samby Impex SRL, adică firma care îl executase prima oară.

Nicolae Bădălau, arestat. Foto: Ionuț Mureșan

„Lecturând denunțul inițial, ca act de sesizare, se constată împrejurarea că martorul denunțător (Păsat Dan – n.r.) precizează în mod expres că inculpatul (Bădălău Niculae – n.r.) a susținut că are influență asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul Companiei Naționale de Investiții și că, în schimbul atribuirii către S.C Samby Impex S.R.L a contractului pentru obiectivul reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă (din comuna Bucșani – n.r.), îi poate determina să asigure finanțarea celor două proiecte depuse de U.A.T Bucșani – construcție sediu primărie și reabilitare conac (un imobil care a aparținut lui Hristodor Ionescu, fost președinte al PNȚ Giurgiu în perioada interbelică – n.r.)”, reține judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Giurgiu, în hotărârea din 9 februarie 2024.

Traseul politic al lui Dan Păsat

Ca politician, Dan Păsat s-a făcut remarcat ca membru PD și apoi PNL. În legislatura 2008-2012 el a fost deputat din partea liberalilor fiind și vicepreședintele PNL Giurgiu. Apoi, în 2009 se transformă în independent, ca după câteva luni să se înscrie în PDL. În 2013, Dan Păsat a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare pentru șantaj cu violență.

Cu această ocazie, instanța a decis și confiscarea unor bunuri în valoare de 1,83 de milioane de lei, pe care procurorii DNA puseseră sechestru în cadrul dosarului penal. Această sumă, spuneau procurorii, ar fi fost obținută de Prod Invest SRL, firma lui Păsat, care a încheiat un contract cu primăria localității Toporu, după o serie de presiuni făcute de afacerist asupra primarului comunei.

Dar în 2015 Păsat a fost eliberat condiționat pentru că a scris în detenție trei cărți despre corupție: „Aspecte teoretice și de practică judiciară privind infracțiunile de corupție”, „Criminalitatea informatică” și „Corupția ca fenomen și înfăptuirea justiției”.

Și de atunci nimic nu l-a oprit să-și continue cariera politică și afacerile. Pentru că, după ce a ieșit din închisoare, și-a făcut ordine în afaceri, iar din 2020, Dan Păsat este primar al comunei Bucșani, județul Giurgiu.

Dan Păsat. Foto: Agerpres

Nababul de Giurgiu

Conform declarației de avere, Păsat deține în jur de 500 de hectare de teren agricol, aproximativ 45.000 de metri pătrați de teren intravilan, două spații comerciale (unul în București în care funcționează o farmacie și altul în Ogrezeni, Giurgiu, închiriat unui Mega Image), cinci case de locuit, două apartamente și o casă de vacanță (prin județul Giurgiu, București și Ilfov) și nouă mijloace de locomoție moștenite. Unele dintre aceste bunuri sunt la comun cu soția sa, Florentina Păsat.

Mare parte din această avere, Dan Păsat a agonisit-o după ce a fost eliberat.

Ca primar, Dan Păsat a fost remunerat cu puțin peste 73.000 de lei pe an. Iar soția a încasat într-un an aproape 26.000 de lei pentru că este manager al firmei Mega Day by Day SRL care este un magazin sătesc din Hobaia, județul Giurgiu, patronat de tatăl lui Dan Păsat.

Din arende, chirii, superficii și cedări de contracte, Dan Păsat a câștigat într-un an peste 2,3 milioane de lei și vreo 125.000 de lei, bani pe care firmele i-au restituit sub formă de împrumuturi.

Plus că mai are împrumuturi acordate în nume personal către firma sa, Pescarul Hobaia SRL, precum și a soției, Ilcom Agroservice SRL, în valoare de peste 1,3 milioane de lei.

În domeniul afacerilor, Dan Păsat și-a continuat activitatea prin firmele pe care le dezvoltase înainte să fie condamnat.

Cea mai cunoscută, în care Dan Păsat este unicul asociat, este Pescarul Hobaia SRL, cu obiect de activitate „acvacultura în ape dulci” și cu un profit de nici 44.000 de lei pe anul trecut.

Pescarul Hobaia SRL are în administrare, de la sfârșitul anilor 90, Balta Hobaia compusă din lacurile Hobaia 1 și Hobaia 2 din județul Giurgiu și mai recent lacurile de acumulare ale centralelor hidroelectrice Arcești, Slatina și Ipotești, toate trei din județul Olt.

Firma este cunoscută pentru vechile conflicte cu administrațía din Ogrezeni și legate de lacurile pe care le administrează.

Răzbunarea lui Dan Păsat

În acest război s-a implicat la un moment dat și Niculae Bădălău, care l-a susținut pe Jean Jipa, pe atunci primarul comunei Ogrezeni, din județul Giurgiu, pe raza căreia se află lacurile.

Primarul (care a fost și condamnat, după ce Păsat i-a făcut plângere pentru tulburare de posesie) s-a luptat câțiva ani să anuleze dreptul de concesiune a lacurilor Hobaia de pe raza comunei pe care îl deține firma lui Păsat, Pescarul Hobaia SRL.

Cum nimic nu scapă nepedepsit, acum doi ani, Dan Păsat l-a denunțat și pe Bădălău pentru dare de mită şi trafic de influenţă.

În dosar, Bădălău a fost acuzat că i-a oferit mită 170.000 de euro chiar lui Dan Păsat care, în calitatea lui de primar al comunei Bucşani, ar fi trebuit să ofere pentru acești bani niște contracte de lucrări publice.

Niculae Bădălău. Foto: Hepta

Prod Invest SRL este firma prin care Dan Păsat a încasat, în 2009, sumele rezultate din „activități infracționale” ce i-au adus fostului deputat condamnarea.

Prod Invest SRL îi are ca asociați pe Dan Păsat și pe Anca Rodica Radu. Deși nu mai are activitate economică declarată, firma este încă amintită în declarația de interese a primarului de Bucșani.

O altă firmă pe care Păsat a consemnat-o în declarația de interese este Prodserb Plus MB SRL. Nici această firmă, pe care Păsat o împarte cu USR-istul Maricel Iftemie, nu a mai avut activitate în ultimii ani.

Foto: Hepta

