”Nouă ne veneau cardurile prin curier, cu PIN-ul pe ele. Era ușor, că te duceai și băgai cardul. La fiecare bancomat, era câte un soldat cu mitralieră. Mă duceam cu frică și mă durea sufletul că fac treaba asta. Primeam o cotă parte din bani”, a spus ea.

Cum a ajuns să facă parte din rețea

Femeia a povestit că în țară a fost casieră timp de zece ani și nu i-a lipsit din gestiune ”nici un leu”. Apoi, a făcut credite bancare pentru a cumpăra o casă, iar întreg salariul îl folosea ca să plătească ratele.

”Ca să trăiesc încă o zi-două, până lua soțul meu salariul, mă împrumutam”, a mai spus ea.

Apoi, ”într-o conjunctură, într-o seară”, cineva i-a propus să meargă în străinătate, ca să gătească ”pentru niște băieți”. ”La început am gătit, o ciorbică, o sărmăluță… Apoi am văzut cât de ușor se fac banii și repede și am intrat și eu să scot. Noi eram «săgeți», doar scoteam banii. Cardurile le clonau alții”, a continuat femeia.

S-au trezit cu DIICOT-ul la ușă

Dintr-o femeie modestă, Maria ajunsese peste noapte să locuiască la ”cele mai scumpe resorturi” din Republica Dominicană și să închirieze ”cele mai scumpe mașini”. Viața de lux nu a durat însă mult, pentru că trei membri ai rețelei din România erau deja urmăriți de DIICOT.

Polițiștii au venit inclusiv acasă unde locuia mama sa, care știa că ea în străinătate gătește, iar soțul ”bagă gaze”. ”Am venit în România și ne-am predat. Am vrut să ne omorâm, ne gândeam că nu avem cum să ajungem la penitenciar”. Nu au făcut-o însă și Maria a ajuns la închisoarea de femei de la Târgșor.

”Când am intrat pe poarta penitenciarului m-am simțit groaznic. Trei zile și trei noți nu am mâncat și nu am băut apă. Îmi doream să fac comoție, paralizie… Îmi doream să mor, că am făcut de râs toată familia. A fost greu la început, dar au prins drag de mine, că le găteam”, a mai spus ea.

Maria a surprins jurații emisiunii ”Chefi la cuțite” pregătind ciorbă de salam gătită cu fierbătorul, rețetă deprinsă în penitenciar.

Citeşte şi:

Cinci pași vitali pentru combaterea eficientă a COVID, în mijlocul celui de-al treilea val pandemic: lecții de la țările care au reușit

România vrea să folosească hidrogenul pentru încălzirea populației și a agenților economici. 600 de milioane de euro pentru investiții, incluși în PNRR. „Poate în 2040-2050”

PARTENERI - GSP.RO 'Ginerele ideal' este acum burlac. Una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste a luat sfârșit, se despart după 11 ani de relație

Playtech.ro Medicul Flavia Groșan, semnal de ALARMĂ privire la folosirea unui medicament anti-Covid-19 cunoscut: „Eu nu îl voi folosi niciodată. Nu înțeleg ce caută în pneumonie”

Observatornews.ro VIDEO: Pe unde a intrat femeia care a aruncat cu un bolovan în Mirela Vaida

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2021. Berbecii au parte de o zi destul de complicată, în special în relația cu familia

Știrileprotv.ro Moneda importantă care s-a prăbușit la 24 de ore după ce președintele a luat o decizie surprinzătoare

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO

PUBLICITATE Un nou laborator se alătură eforturilor de testare RT-PCR la nivel național (PUBLICITATE)