Kimberley Miners în vârstă de 29 de ani, din Londra, a povestit cum a început să aibă o relație cu un recrutor ISIS din Marea Britanie, Naweed Hussain, potrivit Daily Mail.

Tânăra urma să se mute în Siria și să-i devină soție lui Hussain, luptătorul ISIS care a fost logodit cu cea mai tânără teroristă de origine britanică, Safaa Boular. Ea este cea care a vrut să comită un atac cu grenade şi arme de foc la British Museum după ce nu a fost lăsată să plece în Siria pentru a se căsători cu Hussain.

Kimberley, un fost model de lenjerie intimă și fostă „fata de la pagina 3” într-un număr al revistei The Sun, urma să devină următoarea Sally Jones alias „văduvă albă”, femeia cunoscută pentru activitățile sale online pentru organizația teroristă Statul Islamic.

British model #KimberleyMiners who has posed topless for UK's Sun newspaper, also known as Aisha al-Britaniya, arrested for #ISIS links. pic.twitter.com/gXFK1DJtaD

— REAL FRESH NEWS (@RealFreshNews) 9 octombrie 2016