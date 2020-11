Georgiana Manole a fost reangajată la începutul acestui an pe funcția de consilier la Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României. Mai lucrase acolo în perioada 2011-2016, dar renunțase pentru funcția de consilier juridic la firma familiei sale, Bioplant SRL.

Conform datelor de la Registrul Comerțului, Bioplant SRL este patronată de soții Elena și Ion Manole. În anul fiscal 2019, firma Bioplant a avut o cifră de afaceri de aproximativ 600.000 lei și un profit de 120.000 lei. Cu un singur angajat.

Pe repede-înainte: de la consilier la Senat, la consilier la Resurse Umane și secretar general adjunct în MS

La câteva luni după ce a revenit pe funcția publică, Georgiana Manole a fost solicitată de ministrul Nelu Tătaru la Ministerul Sănătății.

Conform surselor Newsweek România, Georgiana Manole a fost detașată tot pe o funcție de consilier, la Direcția Resurse Umane a MS. Întreaga operațiune de detașare s-a încheiat pe 22 septembrie. Opt zile mai târziu, pe 1 octombrie, ministrul Nelu Tătaru i-a cerut premierului Ludovic Orban să o numească pe funcția de secretar general adjunct la Ministerului Sănătății.

Decizia premierului 341 “privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Georgiana-Claudia Manole a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătății” a fost publicată în Monitorul Oficial pe 9 octombrie 2020. Recomandări Ce a găsit Corpul de Control al MApN după Rafila și alți grei din Medicină la Institutul Cantacuzino

Georgiana Manole a declarat că “s-a respectat procedura de detașare conform legii. Am renunțat în 2016 la funcția de consilier de la Comisia de Afaceri Europene a Senatului din motive legate de studii. M-am concentrat pe examenul pentru barou”.

“Eu sunt funcționar din 2004”

Întrebată ce atribuții are, Georgiana Manole a spus că se ocupă de “finanțările de la Banca Mondială, proceduri și susținerea echipei respective, având în vedere că eu am lucrat pe fonduri europene”. Însă, spune aceasta, detașarea ei la Ministerul Sănătății nu are legătură cu tatăl ei.

Eu sunt funcționar de foarte mulți ani. Mi-am urmat cariera de funcționar fără a avea legătură cu tatăl meu. Sunt funcționar din 2004. În momentul în care am învățat pentru examenul de barou, a trebuit să îmi câștig existența din ceva (a fost angajată consilier juridic la Bioplant, firma familiei – n.r.). M-am reangajat la Senat la începutul anului. Eu vorbesc în nume personal, nu în numele instituției. Tatăl meu este la pensie. Georgiana Manole:

Cine este tatăl ei

Ion Manole este fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui din perioada 1996-2004, dar și fostul șef al organizației județene PSD Vaslui. În urma unui puci, a fost debarcat din funcție și înlocuit cu Dumitru Buzatu, actualul președinte al CJ Vaslui. În 2013, Manole fost condamnat de Curtea de Apel Iaşi la un an închisoare cu suspendare, pentru conflict de interese şi fals în declaraţii după ce, în calitate de director administrativ al Spitalului Judeţean Vaslui, a făcut achiziţii de la Bioplant, firma la care era acţionar.

Foto: Facebook



Citeşte şi:

Ce infracțiuni a comis interlopul Albert Balint, băiatul lui Sile Cămătaru. A fost inclus pe lista persoanelor urmărite de Poliția Română

La Primăria Târgșoru Vechi, contractele din bani publici se dau în familie. 25.000 de euro pentru meniurile elevilor ajung la o firmă înființată de mama primarului

Ce a găsit Corpul de Control al MApN după Rafila și alți grei din Medicină la Institutul Cantacuzino

PARTENERI - GSP.RO Cum a dat-o afară Donald Trump pe Nadia Comăneci: „Te iubesc, dar ești concediată!”

PARTENERI - PLAYTECH Andreea Bălan a fost OPERATĂ de URGENȚĂ. Ce se întâmplă chiar acum la spital

HOROSCOP Horoscop 5 noiembrie 2020. Berbecii își găsesc un punct de sprijin în ceea ce merge bine în viață

Știrileprotv.ro Și-a implantat doi colți uriași pentru a semăna cu o orcă. Cum arată acum. FOTO

Telekomsport Un medic s-a infectat voluntar cu COVID 19. Ce a descoperit anulează tot ce ştim despre coronavirus