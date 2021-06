Cum arată primarul Nicușor Dan după ce s-a tuns. „Am primit reproșuri de la multă lume”

„Lumea este obişnuită cu un anume tip de reprezentare. Eu reprezint bucureştenii, în special pe cei care m-au votat, mi-au cerut asta, m-am tuns. Am primit reproşuri de la multă lume, să mă conformez, pentru că nu este despre mine ci despre cum îşi închipuie multă lume că ar trebui să arate un primar pe care ei l-au votat”, a explicat Nicușor Dan într-un interviu acordat PROTV.

Aspectul de muzician rock al primarului general ajunsese motiv de discuții pe rețelele de socializare.

Nicușor Dan, luna trecută, înainte să se tundă | Foto: Inquam Photos/ George Călin

„Multă vreme am avut un stil şi de îmbrăcăminte, şi de aspect fizic mai rebel. Când am intrat în politică în 2012, când am intrat prima oară, mi-am dat seama că nu este potrivit. Există nişte standarde sociale pentru persoanele care reprezintă şi m-am conformat. M-am îmbrăcat la costum, mi-am tuns părul”, a mai explicat edilul pentru sursa citată.

Primarul spune că a realizat un fel de sondaj în ceea ce privește părul său lung. Cum, de altfel, spusese într-o conferință de presă, la finalul lunii mai, când a fost întrebat când se tunde: „Să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, să vedem dacă trebuie să mă tund”.

